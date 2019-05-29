Kayıt
09:54 29 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Game of Thrones'un 7. sezonunun prömiyeri yapıldı

    Game of Thrones'un Jon Snow'u Kit Harington yaşadığı stres ve alkol sorunu nedeniyle rehabilitasyon merkezine kaldırıldı

    © REUTERS / Mario Anzuoni
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Geçtiğimiz hafta yayımlanan final bölümünün ardından ekranlara veda eden Game of Thrones’ta Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington’un ABD’de yer alan lüks bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü belirtildi. 32 yaşındaki İngiliz oyuncunun stres ve alkol sorunu yüzünden bir ay önce tedavi olma kararı aldığı açıklandı.

    © RT .
    Sovyet çizgi film karakterleri Game of Thrones karakterlerine dönüştü: Çiburaşka Daenerys, Piglet Jon Snow oldu
    Geçen hafta yayımlanan final bölümünün ardından ekranlara veda eden Game of Thrones’ta Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington’un ABD’de yer alan lüks bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü belirtildi. 32 yaşındaki İngiliz oyuncunun stres ve alkol sorunu yüzünden bir ay önce tedavi olma kararı aldığı açıklandı.

    Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle şöhrete kavuşan İngiliz oyuncu Kit Harington, bir ay önce ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan ve aylık ücreti 120 bin dolardan fazla olan oldukça lüks bir rehabilitasyon merkezine başvurdu.

    32 yaşındaki oyuncunun 8 sene süren Game of Thrones’un getirdiği şöhret ve sorumluluk nedeniyle oldukça stres altında bulunduğu ve alkol sorunları olduğu belirtildi.

    NTV’nin aktardığ habere göre Harington’un sözcüsü Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, “Kit programında bazı kişisel sorunları halletmek ve sağlığına kavuşmak için bir ara verdi” ifadelerini kullandı.

    ‘YAKLAŞIK BİR AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR’

    New York Post’a konuşan Harington’un bir arkadaşı ise, ünlü oyuncunun stresle baş etmekle zorlandığını, tükenmiş hissettiğini ve alkol problemleri nedeniyle kliniğe başvurduğunu ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğünü söyledi.

    Aynı kaynak Harrington’un geçen yıl evlendiği rol arkadaşı Rose Leslie’nin de eşine destek olduğunu ifade ederek, “ Eşi Rose ona oldukça destek oluyor. Ona yakın olan herkes biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğunu biliyor. Şu anda onun tek ihtiyacı olan şey huzur ve sessizlik” dedi.

    ‘ŞÖHRETLE BAŞA ÇIKAMADI’

    Game of Thrones - Jon Snow
    © Fotoğraf : IMDB
    Harington, 'zevksizlik' temalı kostüm partisine Jon Snow olarak gitti: 'Utanç vericiydi'
    Diğer taraftan, 8 yıl boyunca süren Game of Thrones dizisinin Harington’u sert vurduğu, dizinin getirdiği şöhretle başa çıkamadığı belirtiliyor.

    Harington kısa süre önce Variety’ye verdiği röportajda, “En karanlık dönemim Jon’un öldüğü ve sonra geri geldiği, dizide karakterime yoğunlaştığı zamandı. Gerçekten tüm dizinin Jon’un geri gelmesine odaklanmasından hoşlanmamıştım. Kendimi dünyanın en şanslı insanı ama bir taraftan da çok korunmasız hissettim” demiş, dizinin 5. Sezon finalinde Jon’un ölmesinden sonra rolüne tekrar adapte olabilmek için terapiye gittiğini söylemişti.

    ‘ALDATMA SÖYLENTİLERİ DE OYUNCUYU YIPRATTI’

    Jon Snow
    © Fotoğraf : IMDB
    'Jon Snow' kontrolsüz hareketleri sebebiyle bardan atıldı
    Bununla birlikte, aldatma söylentilerinin de oyuncuyu yıprattığı aktarıldı. Geçen yılın kasım ayında Harington’un eşini Rus model Olya Sergeevna ile aldattığı iddiaları ortaya atılmış ancak Harington ve Leslie çifti konu hakkında bir açıklama yapmamıştı.

    Game of Thrones’un finalinin ardından HBO tarafından yayımlanan “The Last Watch” isimli oyuncuların senaryoyu okurken tepkilerini içeren belgeselde Harington’un tavırları gündem olmuş, Emilia Clarke’ın canlandırdığı Deanerys Targaryen’i öldürdüğü sahneyi okurken verdiği tepkiler viral olmuştu.

    İlgili konular:

    Game of Thrones'tan yeni sezon ‘teaser’ı: Jon Snow yaşıyor mu?
    Jon Snow hayranlarından özür diledi
    Game of Thrones'un yeni fragmanı yayında: Jon Snow öldü mü?
    Etiketler:
    Deanerys Targaryen, Emilia Clarke, Olya Sergeevna, Terapi, Rose Leslie, New York Post, Daily Mail, Connecticut, ABD, Kit Harington, Jon Snow, Game of Thrones
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da düzenlenen Asya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nın kadın katılımcıları podyumda.
    Kazakistan’daki Asya Vücut Geliştirme Şampiyonası’ndan kareler
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet