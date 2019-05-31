Elton John: Ben Avrupalıyım; aptal, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz değil

Brexit’i eleştiren dünyaca ünlü şarkıcı Sir Elton John, “Siyasetçilerden, özellikle Britanyalı siyasetçilerden, Brexit'ten bıktım usandım. Ben Avrupalıyım. Aptal, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz değil” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Elton John, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararının ve sürecin yürütülüş şeklinin, kendisini İngiliz olmaktan utandırdığını söyledi.

Elton John attacks Brexit and says he's not a 'stupid, colonial English idiot' https://t.co/KO6pR8uyxV — The Independent (@Independent) May 31, 2019

​Son dünya turnesi ‘Farewell Yellow Brick Road’ kapsamında İtalya'nın Verona kentinde verdiği konser sırasında konuşan John, "Yaptığı şeyden ötürü ülkemden utanıyorum" dedi.

John, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyasetçilerden, özellikle Britanyalı siyasetçilerden, Brexit'ten bıktım usandım. Ben Avrupalıyım. Aptal, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz değil."

Elton John - I am sick to death of #brexit. I am a European... I'm not a stupid, imperialist English idiot.#PeoplesVote #FinalSay pic.twitter.com/HOkz2oakEx — Haggis_UK #FBPE 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) May 31, 2019

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 1998 yılında Elton John'a müzik ve hayır işlerine yaptığı katkılardan ötürü şövalyelik nişanı vermiş ve şarkıcı ‘Sir’ unvanını almıştı.

'İNSANLARA YALAN SÖYLENDİ'

Elton John, İngiltere'de insanlara Brexit ile ilgili olarak en başta doğruların söylenmediğini belirtti. John, "İnsanlara saçma sapan ve ekonomik olarak uygulanması mümkün olmayan sözler verildi" dedi.

Brexit sürecinin de çok karmaşık olduğunu söyleyen John, "Bu, insanları gözleri bağlı şekilde labirente koyup, 16 kez kendi çevrelerinde döndürüp yolu bulmalarını istemek gibi bir şey" diye konuştu.

Dünya turnesinde olan Elton John, gelecek sonbaharda da otobiyografisini yayımlamaya hazırlanıyor.

Sanatçının şöhrete yükselişini ve uyuşturucu sorununu anlatan otobiyografik Rocketman filmi ise şu an İngiltere'de vizyonda.