4 yeni Harry Potter kitabı geliyor

İlki 20 yıl önce yayımlanan Harry Potter serisinin sonuncusu olacak kitaplar okuyucuyla e-kitap formatında buluşacak.
Rowling'in dijital kitapları 'Pottermore' adlı internet sitesinde yayımlanacak.
Kitaplar, Kehanet, Bitkibilim ve Karanlık Sanatlara Karşı Savunma gibi belirli Hogwarts derslerine odaklanacak.
Cazibeler ve Karanlık Sanatlara Karşı Savunma'ya Yolculuk (A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts) ve İksirler ve Bitkibilimine Yolculuk (A Journey Through Potions and Herbology) isimli ilk iki kitap 27 Haziran'da yayımlanacak.
Kehanet ve Astronomi'ye Yolculuk (A Journey Through Divination and Astronomy) ile Sihirli Yaratıkların Bakımına Yolculuk (A Journey Through Care of Magical Creatures) ismindeki diğer iki kitabın da daha sonra yayımlanacağı açıklandı.
Oooh now this is exciting. #HarryPotter pic.twitter.com/wDqOZWGDHQ— Book Hub Publishing (@BookHubPublish) May 31, 2019
Harry Potter serisinin son kitabı 2007'de yayımlanmıştı.
Son Harry Potter filmi de 2011'de Harry Potter ve Ölüm Yadigarları - Bölüm 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2) ismiyle beyaz perdede hayranlarıyla buluşmuştu.
Bu yılın başlarında Harry Potter'ı canlandıran Daniel Radcliffe, çekilen toplam 8 film arasından en sevdiğinin Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Harry Potter and the Order of the Phoenix) olduğunu söylemişti.
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