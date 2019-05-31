Yeni Batman resmen Robert Pattinson olacak

Yapım şirketi Warner Bros, yeni Batman'ın Alacakaranlık (Twilight) filmlerinde oynadığı vampir rolüyle ünlenen Pattison olacağını açıkladı.

Daha önce de ABD'de yayımlanan Variety dergisi Robert Pattinson'ın yeni filminde Batman'i canlandıracağını yazmış ancak resmi bir duyuru yapılmamıştı.

​​Matt Reeves'in yazıp yönettiği filmin başrolü için anılan ikinci isim ise Nicholas Hoult'du.

33 yaşındaki eski Alacakaranlık yıldızı ve bu sıralar Tolkien filmiyle adından söz ettiren Hoult, süper kahramanı canlandırmak için deneme çekimlerinde kozlarını paylaşmıştı.

Batman rolünü daha önce Ben Affleck canlandırmıştı. Affleck, ilk kez 2016’da Batman ve Superman: Adaletin Şafağı’nda, daha sonra 2016’da Suicide Squad(Gerçek Kötüler) filminde ve son olarak 2017’de Justice League’de (Adalaet Birliği) Batman olarak seyirci karşısına çıkmıştı.

Ancak Affleck bu sene, artık Batman karakterini canlandırmak istemediğini söylemişti.