İngiliz senarist: Çernobil dizisinde neden siyahi oyuncu yok?

İngiliz senaryo yazarı Karla Marie Sweet, IMDB’nin tarihindeki en yüksek puan alan TV dizisi Çernobil’de tek bir siyahi oyuncunun olmamasına tepki gösterdi.

Sovyetler Birliği’ndeki Çernobil tesisindeki patlamayı anlatan HBO dizisini değerlendiren Sweet, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm kahramanların gerçekte beyaz olduğunu anlıyorum, ama aynı zamanda Ukrayna aksanıyla konuşuyorlardı, oysa dizideki oyuncular İngiliz aksanıyla konuşuyor. Eğer buna göz yumuyorsak, neden siyahi oyuncu oynatamıyoruz?"

Yapımcıların bu davranışından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren senarist, yapımcıları 'siyahi insanlar yokmuş' gibi davranmakla suçladı.

Genç senaristin bu paylaşımı sosyal medyada hararetli tartışmalara yol açtı.

Takipçilerden biri, “Aman tanrım! SSCB’de mi? Ciddi misin?” diye yazdı.

Bir diğeri, “Tarih hoşgörülü değil” diye belirtti. Bir kullanıcı da şunu yazdı:

"Bu mesaj dizisinin ekran görüntüsünü kopyalacağım, çünkü böyle bir saçmalığın paylaşılabileceğine kimse inanmayacak."