Çernobil’in gerçekten siyah kahramanı varmış: Aralıksız 2.5 ay orada bulundum

Daha önce İngiliz senaryo yazarı Karla Marie Sweet, Çernobil dizisinde tek bir siyah oyuncunun olmamasına tepki göstermişti. Sweet’in bu açıklamasın, sosyal medyada hararetli tartışmalara yol açmıştı.

Bunun üzerine araştırma başlatan Rus gazeteciler, Çernobil faciasının sonuçlarını kaldırma çalışmalarında gerçekten İgor Khiryak adında bir siyahın yer aldığını ortaya çıkardı.

тут оказалось. черные в чернобыле, ткаи были, я сначала не поверил, провели гугол ресерчь с @AmFeur и все подтвердилось pic.twitter.com/B7IthCXmjA — Орур (@neggat1ve) June 4, 2019

​Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Zvezda televizyonunun konuştuğu İgor Khiryak, “Askerdim. Kiev’deki duba köprü alayına gönderildim, aynı günün akşamı Çernobil faciasının sonuçlarını ortadan kaldırmaya gönderildim. Hiç çıkmadan 2.5 ay orada bulundum” ifadelerini kullandı.

Çernobil’deki Pripyat nehri üzerindeki köprüde görevlendirildiğini anlatan Khiryak, “Gemilerin geçişini ve köprünün çalışır durumda kalmasını sağlıyorduk. Ayrıca nükleer santralindeki köprüde çalıştık, giriş çıkışları kontrol ettik, tek seferlik işler yaptık” diye konuştu.

Khiryak, Çernobil’deki çalışmalar sonucu gırtlak yanığı ve kanser olduğunu da sözlerine ekledi.

Zvezda televizyonu, halihazırda Khiryak’ın Ukrayna’nın Çerepovets şehrinde emekli olduğunu bildirdi.