Prens Selman, rekor fiyata satın aldığı Da Vinci'nin İsa'lı tablosunu süper lüks yatına 'hapsetti'

Leonardo da Vinci’nin 'dünyanın en pahalı tablosu' unvanına sahip olan ve iki yıl önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından satın alındıktan sonra kayıplara karışan Salvator Mundi tablosunun, Prens'e ait lüks yatta tutulduğu belirtildi.

Küresel sanat haberleri sitesi ArtNet’in iki kaynağa dayandırdığı haberine göre; Salvator Mundi tablosu Muhammed bin Selman’ın süper lüks yatı Serene’de ortaya çıktı.

Deniz trafiği verilerine göre yat, Mısır’da Port Said’de demirli bulunuyor.

2011’de Rus milyarder Yuri Scheffler için yapılan 134 metrelik yat, 2015’te 458 milyon dolara Selman’a satılmıştı.

In shocking twist, an artnet News writer received intel that the lost Leonardo painting is now...



...on a superyacht owned by Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman. https://t.co/EMmeHPwu74 pic.twitter.com/IehgSewENQ — artnet (@artnet) 10 Haziran 2019

​UZMANLAR UYARDI: NEMLİ ORTAMDA TUTULMASI SAĞLIKLI DEĞİL

ArtNet, Suudi Arabistan’ın Al-Ula bölgesinde bir kültür merkezi oluşturulana kadar ünlü tablonun yatta kalacağını belirtti. Kültür merkezi projesinin henüz keşif aşamasında olduğu aktarıldı.

Suudi hükümetinin Uluslararası İletişim Merkezi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ancak sanat tarihi uzmanları, böyle önemli, eski ve hassas bir başyapıtın açık denizde, nemli bir ortamda tutulmasının sağlıklı olmadığı konusunda uyardı.

© AA / Bandar Algaloud / Suudi Kraliyet Divanı / Handout Suudi Arabistan Veliahtı Prens Muhammed bin Selman

TABLONUN MACERALI YOLCULUĞU

Leonardo da Vinci’nin 1500’lü yıllarda yaptığı ve ikonik eserine benzerliği nedeniyle ‘Erkek Mona Lisa’ olarak anılan Salvator Mundi, 2017 yılında Christie’s Müzayede Evi’ndeki açık artırmada 450 milyon dolara Badr bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan El Suud tarafından satın alınmıştı.

Böylece tablo, bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı eser olmuştu.

Farhan’ın Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Selman adına hareket ettiğine inanıldığından, tabloyu asıl satın alanın da Selman olduğu açıklanmıştı.

Ancak tabloyla ilgili bir pek çok iddia ortaya atılmıştı.

Arap basınına göre Selman, İsa peygamberi dünyanın kurtarıcısı olarak resmeden tabloyu gelen tepkiler nedeniyle elden çıkarmıştı.

Bir diğer iddiaya göre; Selman tabloyu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Topaz isimli yatıyla takas etmişti. Bu iddia yalanlanmış BAE, tablonun Dubai'de açılan Louvre Müzesi için satın alındığını açıklamıştı. Ancak eylül 2018’de yapılması planlanan sergi süresiz olarak ertelenmişti.

Ayrıca Leonardo da Vinci’nin 500’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle Paris’teki Louvre Müzesi’ne kiralanacağı belirtilen eser, o sergiden de çıkarılmıştı. Tablonun şu ana kadar nerede olduğu bilinmiyordu.

KEŞFİ DE OLAYLI

Da Vinci'nin yaptığı son resim olarak bilinen Salvator Mundi, ünlü ressamın günümüze kadar var olmayı başarmış 20 kadar tablosundan bir tanesi.

İlk olarak İngiltere Kralı I. Charles'ın koleksiyonunda kayıt altına alınan Salvator Mundi tablosu, 1763'te açık artırma ile satılmıştı. Ancak tabloya dair herhangi bir kayıt olmaması sebebiyle 1900 yılına kadar nerede olduğu bilinmiyordu. Bu tarihte ortaya çıktığında ise İsa Peygamber'in yüzü ve saçının bir başkası tarafından boyandığı görülmüştü.

1958'de Sotheby's müzayede evi tarafından sadece 45 sterline satılan tablo, 2005'te üstüne boyama yapılmış bir şekilde tekrar açık artırma ile satılmıştı.

Tablonun sadece Avrupalı bir koleksiyoner olarak tanımlanan alıcısı bu tarihte restorasyon süreçlerine başlamış ve altı yıllık araştırma sonucunda tablo, Da Vinci'nin 500 yıldan daha eski bir eseri olarak tasdiklenmişti.