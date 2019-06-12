Çernobil'de iç çamaşırlı fotoğrafa senaristten tepki: Saygı gösterin

Ukrayna’da Çernobil nükleer kazasının yaşandığı santralin yakınlarındaki hayalet kent Pripyat’ta turistlerce çekilen fotoğraflara tepki yağdı. Bölgeye ziyaretçi akınını artıran HBO’nun Çernobil dizisinin senaristi de turistlere saygılı olma çağrısı yaptı.

Çernobil nükleer santral faciasını konu alan ve izlenme rekorarı kıran HBO yapımı kurgu mini dizi Çernobil’in ardından, facianın yaşandığı nükleer santralin yakınlarındaki Ukrayna’daki Pripyat hayalet kenti ziyaretçi akınına uğradı. Verilere göre, dizinin ilk beş bölümünün yayımlanmasının ardından bölgeyi ziyaret eden turist sayısında yüzde kırk artış yaşandı.

Sosyal medyada çok sayıda kişi Pripyat’ta fotoğraf çektirme yarışına girdi. Ancak 1986 yılında boşaltılan kentte çekilen fotoğraflar tepkilere yol açtı.

Meanwhile in Chernobyl: Instagram influencers flocking to the site of the disaster. pic.twitter.com/LnRukoLirQ — Bruno Zupan (@komacore) June 9, 2019

​En çok tepki çeken fotoğraf da bir kullanıcının üstsüz ve iç çamaşırlı poz verdiği oldu.

Instagram kullanıcılarından wintersacey “Tam bir şakasın. Bu birçok açıdan saygısızca. Biraz vicdanın varsa kaldır bunu. İnsanlar öldü burada” ifadelerini kullandı.

Gregory Mulyuk da “Gelecekte hasta bir çocuk doğurursan (ki umarım öyle olmaz) geri dönüp bu fotoğrafa bak” mesajını yazdı.

Twitter’da da duruma tepki gösterenler oldu.

PPL👏ARE👏TAKING👏NAKED👏INSTAS👏AT👏CHERNOBYL👏



What’s next topless influencer photos at Auschwitz hashtagged “free the nipple”?!?!



WHERE IS THE FKNG ASTEROID WHERE THE FK IS IT WHERE JFC https://t.co/Su1BVDpXlp — Your Gay Uncle John (@JohntheCraptist) June 12, 2019

​DİZİNİN SENARİSTİ: SAYGI GÖSTERİN

Dizinin senaristi Craig Mazin de fotoğrafların ardından “Dizinin yasaklı bölgeye turist akını başlatması harika. Ancak evet, ortalıktaki fotoğrafları gördüm. Gittiğinizde orada gerçekleşen berbat trajediyi hatırlayın. Tüm acı çeken ve kurban olan insanlara saygılı şekilde hareket edin” ifadelerini kullandı.

Tarihteki en büyük nükleer facialardan biri olan Çernobil nükleer felaketi, 26 Nisan 1986’da gerçekleşti. Olayda yayılan radyasyondan Belarus, Rusya ve Ukrayna’dan 8.4 milyon kişi etkilendi. 400 bin kişi de radyasyondan en çok etkilenen bölgelerden tahliye edilmek zorunda kalındı. Çernobil santralinde çalışanlar için kurulan Pripyat şehri de facianın ardından tahliye edilmişti. Pripyat 1990’lı yılların sonlarından beri turist ziyaretine açık.