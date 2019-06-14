Moskova’da Türkiye Festivali kapılarını açtı

16 Haziran’a kadar sürecek festival sırasında Moskova sakinleri ve misafirleri Türkiye’nin kültürü, tarihi, müziği ve turizminin muhteşem atmosferine dalma fırsatını yakalayacak. Bu yıl Sputnik Türkiye’nin stratejik partnerliği üstlendiği festivalde her bir konuk zevkine göre bir şeyler bulacak: Türk mutfağını tadabilecek, ünlü sanatçıları dinleyebilecek, Zanaat Köyü’nü ziyaret edebilecek, balon sepetinde fotoğraf çektirebilecek, yağlı güreş yarışmasını izleyebilecek, popüler masa oyunlarını oynayabilecek, Kapalıçarşı’dan orijinal ürünler ve hediyelikler alabilecek ve Türkiye’ye 100 hediye turundan birini kazanabilecek.

Yoğun program, festival konuklarına tamamen Türkiye’nin yaşamı ve kültürüne dalma fırsatını verecek. İsteyen herkese Ebru ve takı sanatı öğretilecek. Zanaat Köyü’nde cam, çömlek ve deri ustaları hünerlerini sergileyecek. Festivalin ilk gününde Türk üst düzey yetkililileri, ayrca kültür ve turizm alanında önde gelen şirket temsilcilerinin katılması bekleniyor. Konuklarına muhteşem ve zengin bir hafta sonu geçirecek Festival, Moskova dışına çıkmadan Türkiye’yi ziyaret etme fırsatını verecek.