Art-Football Festivali, Türk sanatçılar ile futbolcuları Moskova’da bir araya getirdi

Rusya’nın başkenti Moskova’nın ev sahipliği yaptığı Art-Football Müzik ve Futbol Festivali, başta Rusya, Türkiye, Paraguay, Belarus, İran olmak üzere onlarca ülkeden yüzlerce sanatçı ile futbolcuyu buluşturdu.

Amacının sporla sanatı birleştirip dünyanın dört bir yanından gençlerin ilgisini çekmek olduğu belirtilen festivalde ülkelerin milli takımlarına gerek profesyonel futbolcular, gerekse tiyatro ve sinema oyuncuları, şarkıcılar katıldı.

Sputnik’e konuşan Türk katılımcılar, festival, Rusya’nın başkenti ve Moskovalılar ile ilgili izlenimlerini anlattı.

Birkaç yıl boyunca Rubin Kazan futbol kulübünün formasını giymiş futbolcu Fatih Tekke, Rusya’da yaşadığı günlere dair anılarını paylaşarak Rusya’yı özlediğini anlattı. Tekke, ‘Takım olarak altıncı veya yedinci kez geliyorum Moskova’ya. Organizasyon çok güzel, hem de çocuklara yardım ediyor bu festival. Zaten Rusya’da birkaç sene yaşamıştım Rubin oyuncusuyken. Onun için burada tekrar olmak, tekrar bu dili konuşmak çok hoşuma gidiyor. Tabii ki arkadaşlarımla da bir araya gelmek çok güzel. Geçen sene de Kazan’da Rubin’in yıldönümüne çağırdılar, ben memnuniyetle gittim ve sanki dünmüş gibi hissettim, kariyerimde bu çok güzel ve faydalı yıllardı. Rusya’yı özlüyorum, çok süper anılarım var’ ifadelerini kullandı.

'RUSLAR DIŞARIDAN ÇOK SOĞUK GÖRÜNSELER İÇERİ ALDIKTAN SONRA SICACIK, ENTELEKTÜEL OLDUKLARINI ANLARSINIZ'

Oyuncu Hakan Meriçliler de Rusya’nın kültürü, sanatı ve Moskovalılar ile ilgili özel izlenimlerini anlatarak şunu söyledi: ‘Bu, Rusya’ya altıncı gelişim, fakat ilk üç kez tiyatro oyuncusu olarak turne ile geldim. Moskova’yı çok seviyorum, büyük bir şans oldu benim için. Moskova’daki tiyatro ekibi sayesinde Rusları tanıdım. Dışarıdan çok soğuk görünseler içeri aldıktan sonra sıcacık, entelektüel, şakacı, yetenekli olduklarını anlarsınız. O dönemde Rasputin’e hayrandım, Rasputin’i oynamak istedim. Anneannem Yunan, Ortodoks olduğu için Rus kültür çok yakın bana. Moskova’nın tiyatroları, konservatuvarları, balesi, çok görülecek şeyleri var. Çok eski bir şehircilik alanı olan, nefis bir şehir Moskova’.