Aylin Altınkaya, Türkiye Festivali’nde Moskovalıların kalplerini fethetti

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Krasnaya Presnya parkında Rus yapımcıların, kültür çalışanlarının katkılarıyla ve Türk bürokratların, şirket yöneticilerinin ve turizm çalışanlarının desteğiyle dün başlayan, Sputnik’in stratejik ortaklığını üstlendiği Türkiye Festivali binlerce kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Türkiye'nin Rus halkı tarafından daha iyi tanınması amacıyla çeşitli sanat, kültür, turizm ve spor etkinliklerin düzenlendiği festivalin konukları arasında iki ülkeden katılan kişilerin yanı sıra Rus-Türk aileler de var.

© Sputnik / Vladimir Pesnya Moskova’da Türkiye Festivali

Türkiye’de yapılan ‘O Ses Çocuklar’ yarışmasının finalisti olarak ünlenen ve festivalin konuklarının da büyük ilgi gösterdiği Aylin Altınkaya, iki gösteri arasında Sputnik’e verdiği demeçte festivalle ilgili izlenimlerini paylaştı.

Hem Türkiye, hem de Rusya vatandaşı olan Altınkaya, şunları söyledi: “Festival çok hoşuma gidiyor, buradaki atmosfer her şeyiyle beni Türkiye’deymişim gibi hissettiriyor. Her şey çok güzel, çok kalabalık, eğlenceli, çekilişler, Türk yemekleri. Her yerde Türk müziği var, Türk dansları öğreniyorlar. Ben Rusya’yı sıklıkla ziyaret ederim, özellikle de bu yıl Moskova’ya çok sık geldim. Benim için Türkçe de, Rusça da ana dilim gibidir, bu nedenle Türkçe ve Rusça şarkı söylüyorum, ayrıca şu anda öğrendiğim İngilizce de söylüyorum. Sertab Erener ve Athena’nın şarkılarını, özellikle de ‘Biz Böyleyiz’ adlı parçalarını çok seviyorum.”