Çernobil dizisine santralin eski müdüründen eleştiri

1988’de başlayarak santralde toplam 30 yıllık çalışma geçmişi olan, 2005-2018 döneminde ise tesisin yönetimini bizzat üstlenen Gramotkin, Rossiya 24 televizyonundaki açıklamasında dizinin yapımcılarını tarihi gerçekleri saptırmakla suçladı.

Dizide çarpıtılan birçok sahnenin yer aldığına dikkat çeken Gramotkin, en memnun kalmadığı şeyinse kilit karakterlerin sürekli olarak içmeleri ve 'ellerinde votka bardaklarıyla koşuşturmaları' olduğunu vurguladı.

“Güvenliğin sağlanmasıyla ilgili en önemli, ilkesel kararlar sarhoş olarak mı alınıyordu yani? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bu tür şeyleri nasıl gösterebilirsiniz?” ifadeleriyle kızgınlığını dile getiren Gramotkin, ayrıca tünel kazan 'çırılçıplak maden işçileri' görüntüsüne de sinirlendiğini anlattı. Gramotkin o anki çalışma koşullarının gerçekten çekilmez olduğunu ama durumu bu şekilde göstermenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gramotkin, "Bu tüm Sovyet halkının zaferiydi, Sovyet halkı kahramanca bir başarıya imza attı. Ve biz bu muazzam başarının kurgu filmi, alegori ya da daha farklı şeylerle sulandırılmasına izin vermemeliyiz" vurgusu yaptı.

İzlenme rekorları kıran HBO yapımı kurgu mini dizi Çernobil 7 Mayıs’ta izleyicilerle buluşmuştu. Dizide 26 Nisan 1986’da Çernobil Nükleer Santrali’nde nükleer reaktör kazası konu alınıyor.