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06:00 19 Haziran 2019
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    Akra Jazz Festivali

    Antalya 19-29 Haziran’da 2. Uluslararası Akra Caz Festivali’ne ev sahipliği yapacak

    © Sputnik /
    Kültür & Sanat
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    Caz müziğin dünyaca ünlü ustaları, bu yıl Antalya’da ikincisi düzenlenecek olan Akra Caz Festivali'nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

    Muhittin Böcek
    © Fotoğraf : DHA
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    19-29 Haziran 2019 tarihleri arasında Akdeniz’in ve Bey Dağları’nın eşsiz manzarasını gözler önüne seren Akra Hotels‘in bahçesinde düzenlenecek olan festivalin yoğun programındaysa, modern ve klasik caz ile birlikte funk, rock, latin, soul ve elektronik müzikten oluşan renkli bir yelpaze yer alıyor.

    Festival’in açılışı, geleneksel İspanyol ve Latin müziğini kendine özgü tarzıyla birleştiren İspanya’nın romantik sesi’ Monica Molina konseri ile yapılacak. Türkiye’yi her fırsatta sevdiğini ifade eden İspanyol şarkıcı, ‘Autorretrato’ adlı son albümü için fotoğraf çekimlerini İstanbul’da yaptı.

    Molina’dan önceyse Antalya’nın caz müzik ustalarının yer aldığı Akra Jazz Band, birçok başarıyla dolu baş döndürücü bir kariyere sahip olan Barbaros’u ve Şallıel Kardeşler’le birlikte sahne alacak.

    Geçen yıl Türkiye Festivali’ni 100 binden fazla kişi ziyaret etmişti.
    © Sputnik / Durnev Maksim
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    20 Haziran’da festival, şaşırtıcı doğaçlamalarıyla tanınan Kübalı Caz piyanisti Roberto Fonseca’nın gösterisi ve ardından Türkiye’nin en iyi caz vokalistleri arasında yer alan Ece Göksu’nun, Quartet’i ile birlikte söyleyeceği parçalarla devam edecek.

    22 Haziran gecesine ise Amerikan caz ve blues müziği damga vuracak. Gösterinin en önde gelen ismiyse, cazı soul, rhtyhm’n blues, rock, hip pop elementleriyle harmanlayarak eşsiz bir yorum katan ünlü Amerikalı sanatçı Iyeoka olacak.

    26 Haziran’da dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, solo programıyla sahne alarak son eserlerinden Truva Sonatı’nı ve İzmir Süiti’ni çalacak.

    Mehmet Samsar
    DHA
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    28 Haziran’da ise Rusya’nın ünlü caz ve saksafon sanatçısı İgor Butman, Moskova Caz Orkestrası ile birlikte sanatseverlere unutulmayacak anlar yaşatacak. Aynı gece Türkiye’nin popüler gitar virtüözlerinden Önder Focan, grubuyla birlikte sahne alacak.

    Festival 29 Haziran gecesi, dünyanın en iyi caz vokalleri arasında yer alan, 2 Grammy ve 1 Tony ödülüne sahip olan Dee Dee Bridgewater’in konseriyle son bulacak. Bridgewater’a Türkiye’nin en büyük caz usta sanatçılardan oluşan Akra Big Band eşlik edecek.

    Etiketler:
    Antalya, 2. Uluslararası Akra Caz Festivali
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