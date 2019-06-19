Antalya 19-29 Haziran’da 2. Uluslararası Akra Caz Festivali’ne ev sahipliği yapacak

Festival’in açılışı, geleneksel İspanyol ve Latin müziğini kendine özgü tarzıyla birleştiren İspanya’nın romantik sesi’ Monica Molina konseri ile yapılacak. Türkiye’yi her fırsatta sevdiğini ifade eden İspanyol şarkıcı, ‘Autorretrato’ adlı son albümü için fotoğraf çekimlerini İstanbul’da yaptı.
Molina’dan önceyse Antalya’nın caz müzik ustalarının yer aldığı Akra Jazz Band, birçok başarıyla dolu baş döndürücü bir kariyere sahip olan Barbaros’u ve Şallıel Kardeşler’le birlikte sahne alacak.
22 Haziran gecesine ise Amerikan caz ve blues müziği damga vuracak. Gösterinin en önde gelen ismiyse, cazı soul, rhtyhm’n blues, rock, hip pop elementleriyle harmanlayarak eşsiz bir yorum katan ünlü Amerikalı sanatçı Iyeoka olacak.
26 Haziran’da dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, solo programıyla sahne alarak son eserlerinden Truva Sonatı’nı ve İzmir Süiti’ni çalacak.
Festival 29 Haziran gecesi, dünyanın en iyi caz vokalleri arasında yer alan, 2 Grammy ve 1 Tony ödülüne sahip olan Dee Dee Bridgewater’in konseriyle son bulacak. Bridgewater’a Türkiye’nin en büyük caz usta sanatçılardan oluşan Akra Big Band eşlik edecek.
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