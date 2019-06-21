Moskova'da 'Çağdaş Tasarımcıların Gözüyle Osmanlı Kaftanları' sergisi

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Rus Dekoratif Sanat Müzesi iş birliğiyle düzenlenen sergiye, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rus Dekoratif Sanat Müzesi Müdürü Elena Titova ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün tasarladığı Osmanlı kıyafetlerinin sunumu yapıldı.

Büyükelçi Samsar, burada yaptığı konuşmada, serginin düzenlenmesi için Rusya Kültür Bakanlığı'ndan teklif geldiğine dikkati çekerek, Osmanlı kıyafetlerinin, Rus halkının ilgisini çektiğini söyledi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne yardımlarından dolayı müteşekkir olduğunu belirten Samsar, Osmanlı kaftanlarının, sergi için özel olarak hazırlandığını vurguladı.

Rus Dekoratif Sanat Müzesi Müdürü Titova da serginin müzede yapılmasından gurur duyduğunu dile getirdi.

Titova, Rusya-Türkiye arasındaki ilişkilerinin yüksek düzeyde olduğuna işaret ederek, serginin, iki ülke halkını birbirine yakınlaştırdığını ifade etti.

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