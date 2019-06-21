Yuriy Başmet, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 'Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı' temasıyla gerçekleştirilen '47. İstanbul Müzik Festivali'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü Şef Yuriy Başmet'e verildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 'Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı' temasıyla gerçekleştirilen "47. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında, 'Moskova Solistleri ve Yuriy Başmet' konser verdi.

Aya İrini Müzesi'ndeki konser öncesinde 47. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Yuriy Başmet'e takdim edildi.

Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Yuriy Başmet, böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

'Moskova Solistleri ve Yuriy Başmet"', Arnold Schoenberg'in 'Verklärte Nacht', Pyotr İlyiç Çaykovskiy 'Noktürn', Franz Schubert'in 'Ölüm ve Genç Kız' eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Konserde ayrıca, Aleksandr Çaykovskiy'nin '3/7/12' isimli eseri de Yuriy Başmet ve Moskova Solistleri tarafından dünyada ilk kez seslendirildi.