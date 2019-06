Freddie Mercury’nin yayınlanmamış 'yeni' bir şarkısı bulundu: Time Waits For No One

Freddie Mercury’nin Time Waits For No One parçasının daha önce yayınlanmamış bir versiyonu bulundu.

Freddie Mercury’in, 1985’de Time müzikali için kaydedilmeye başlanmış ve 1986 Mayıs’ında da yayınlanan Time Waits For No One parçasının piyano ile prova edilirken alınmış eski ve Mercury’nin efsanevi sesini ön plana çıkartan alternatif bir kaydı uzun bir arayıştan sonra bulundu.

Freddie Mercury's 1986 lost song, "Time Waits For No One", has been found and here it is: https://t.co/PDC5WVEOnr pic.twitter.com/ikh2X91GV2 — euronews (@euronews) June 20, 2019

​EuroNews’un aktardığı habere göre şarkının yazarı Dave Clark, BBC Radio 2’ya yaptığı açıklamada “İlk kaydettiğimizde sadece Freddie ve piyano ile denemiştik, tüyleri diken diken eden sihirli bir şeydi. Sonrasında şarkıyı kaydederken 48 farklı ses ekleyerek Abbey Road’da hiç denenmemiş bir overdub tekniği denedik, sonrasında da arka vokalleri ekledik. Sonuç muhteşemdi ama her zaman orijinal provada daha farklı bir şeyler olduğunu hissediyordum” dedi.

Aynı zamanda Freddie’nin çok yakın arkadaşı olan Clark, kayıp kaydı ancak 2017’de bulabildi ve orijinal kayıtlarda yer alan piyanist Mike Moran’ın yeni bir parçası ile şarkıyı yeniledi. Şarkı BBC Radio 2’da dün itibariyle rotasyona girdi.

Time Waits For No One, Queen’in Bohemian Rhapsody filmindeki başarısından beri ortaya çıkan ilk ‘yeni’ şarkısı. En son 2014 yılında Queen Forever toplama albümünde, Mercury’nin daha önce yayınlanmamış birkaç tane şarkısına ve Michael Jackson ile bir düetine yer verilmişti. Grup aynı zamanda David Bowie ile kaydedilmiş birkaç yayınlanmamış şarkı olabileceği ihtimaline de yeşil ışık yakmıştı.

Clark, Time Waits For No One için, “Freddie şu anda bu şarkının yayınlanmış olmasını bir şekilde görmüş olsa çok sevinir, muhtemelen de keyifle gülümsüyor olurdu, bunu da zaten sonuna kadar hak ediyor” dedi.