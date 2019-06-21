Son James Bond filmini yönetmekten vazgeçen Boyle: Robert Pattinson'dan harika bir OO7 olur

Ünlü yönetmen Danny Boyle, ikonik ajan James Bond rolünü Daniel Craig’den devralacak kişi olarak Robert Pattinson’ı işaret etti.

Claire Denis’in yönettiği ve Pattinson’ın Juliette Binoche ile birlikte başrolde olduğu ‘High Life’ adlı filmi birkaç hafta önce izlediğini söyleyen Boyle, “Düşündüm ki, kahretsin Robert Pattinson’dan harika bir James Bond olur. Gerçekten yapar. Olgunlaştı. Artık öyle bir adamki” dedi.

Pattinson’ın rol için ‘artık hazır olduğunu’ vurgulayan ünlü yönetmen, “30’larında olmalı. Sean Connery (James Bond’u canlandırdığında) kaç yaşındaydı? Bence Robert Pattinson artık hazır” ifadelerini kullandı.

Boyle, sinemadan çıktığı sırada Pattinson’ın yeni filmde Batman karakterine hayat vereceğine dair haberleri gördüğünü de ekledi.

'JAMES BOND'U ÖLDÜRMEK İSTEDİ' İDDİASI

Daniel Craig’in ünlü ajana hayat vereceği 25’inci James Bond filmini yöneteceği açıklanan Danny Boyle, bundan vazgeçmişti.

Boyle’un filmden çekilme nedeninin, yeni filmde James Bond karakterini öldürmek istemesi, ancak yapımcıların buna izin vermemesi olduğu öne sürülmüştü.

Craig de daha önce "Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim" diyordu ancak oyuncu beşinci kez ünlü ajan karakterine hayat verecek.