Kazakistan'daki göçebe kültürü festivaline, Türkiye'den bir ekip katılacak

Kazakistan’ın başkenti Nursultan, 28-30 Haziran tarihlerinde Dördüncü Uluslararası Göçebe Kültürü Festivali 'Kóshpendiler Álemi'ni ağırlayacak.

Festival kapsamında okçu, kartal terbiyecileri, kökpar (Orta Asya halk kültüründe atla oynanan bir oyun) oyuncuları arasında yarışmalar, gösteri amaçlı bir savaşın yanı sıra atlı savaşçılar arasında at üstünde savaş teknikleri ile performanslar düzenlenmesi planlanıyor.

Festivaldeki yarışmalara Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, İran, Güney Kore, Kırgızistan, Moğolistan ve Özbekistan’dan ekipler katılacak.

Göçebe kültürü ve tarihinin tanıtılmasının yanı sıra ulusal gelenekler ve savaş sanatlarının yeniden canlandırılması amaçlanan festivalde ülkeler arasında kültür paylaşımı yapılması da isteniyor.

Festivalin katılımcıları, göçebelerin yaşam biçimini öğrenme, Kazak keçe, deri, gümüş, çömlek ve bir dizi zanaat ustasının vereceği atölye çalışmalarında yer alabilecek.

Festivalin ziyaretçileri ayrıca etnik müzik alanında ünlü isimlerin yer alacağı bir konsere ve 'Kazakistan, Büyük Bozkır Ülkesi' isimli sergiye katılma imkanı bulacak.