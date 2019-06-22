Yıldız Sarayı koleksiyonundaki Çarlık Rusyası fotoğrafları Moskova'da sergileniyor

Sergiyi ziyaret eden Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, izlenimlerini Sputnik'e anlattı.
Samsar, "Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında düzenlenen bu sergi, Yıldız Sarayı'nın fotoğraf koleksiyonunda yer alan, Sultan II. Abdülhamit döneminde çekilmiş Çarlık Rusya'ya ait kareleri kamuoyuna sunuyor" dedi.
Bu serginin ilkinin, 3 Nisan'da St. Petersburg'da açıldığını, II. Abdülhamit Araştırma Merkezi'nden Profesör Melek Özyetkin ve T.C. Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal'ın serginin oluşmasına önemli katkı sunduğunu anlatan Samsar, fotoğrafların önümüzdeki dönemde Kazan'da sergileneceğini belirtti.
- Yıldız sarayının fotoğraf koleksiyonu© Sputnik / Tatiana Şuvalova
- Yıldız sarayının fotoğraf koleksiyonu© Sputnik / Tatiana Şuvalova
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