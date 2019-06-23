Alice Cooper 'ölüm anlaşmasını' açıkladı

42 yıldır evli olduğu eşiyle 'ölüm anlaşması' yaptığını anlatan rock yıldızı Alice Cooper, eşinin daha önce ölmesi halinde kendi yaşamına son vereceğini söyledi.

Rock yıldızı Alice Cooper, eşi Sheryl Goddard’la 'ölüm anlaşması' yaptığını açıkladı. Goddard’la 40 yıldan uzun süredir evli olan 71 yaşındaki Cooper eşi kendisinden önce ölürse intihar edeceğini açıkladı.

Alice Cooper reveals he has death pact with wife as he 'can't live without her' https://t.co/cmzAx4WEPG pic.twitter.com/DJmjbOhs6c — Sunday Mirror (@TheSundayMirror) June 22, 2019

The Sunday Mirror’a konuşan Cooper şu ifadeleri kullandı: “Bir anlaşma yaptık. Birimizden biri olmadan hayatta kalmamızın hiçbir yolu yok. Onsuz yaşayamam. Hep, birimizin diğeri için yas tutacağı günlerin asla gelmeyeceğini söylemişizdir. Ölüm halinde birlikte veda edeceğiz. 43 yıldır dünyanın en harika kızıyla evliyim. Birbirimizi hiç aldatmadık.”

Alice Cooper suggests he will kill himself if his wife dies first https://t.co/sk0QYVtjBd — The Independent (@Independent) June 23, 2019

Cooper ayrıca “İnsanların eşlerinden kaçıp kurtulmak istediğini düşünebilirsiniz ama o benim en iyi arkadaşım” dedi.

1976’da evlenen Cooper ve 61 yaşındaki Goddard’ın 3 çocuğu var. 1980’lerde kısa bir ayrılık yaşayan çift daha sonra yeniden bir araya gelmişti.

​