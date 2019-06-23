Alice Cooper 'ölüm anlaşmasını' açıkladı

Rock yıldızı Alice Cooper, eşi Sheryl Goddard’la 'ölüm anlaşması' yaptığını açıkladı. Goddard’la 40 yıldan uzun süredir evli olan 71 yaşındaki Cooper eşi kendisinden önce ölürse intihar edeceğini açıkladı.
Alice Cooper reveals he has death pact with wife as he 'can't live without her' https://t.co/cmzAx4WEPG pic.twitter.com/DJmjbOhs6c— Sunday Mirror (@TheSundayMirror) June 22, 2019
The Sunday Mirror’a konuşan Cooper şu ifadeleri kullandı: “Bir anlaşma yaptık. Birimizden biri olmadan hayatta kalmamızın hiçbir yolu yok. Onsuz yaşayamam. Hep, birimizin diğeri için yas tutacağı günlerin asla gelmeyeceğini söylemişizdir. Ölüm halinde birlikte veda edeceğiz. 43 yıldır dünyanın en harika kızıyla evliyim. Birbirimizi hiç aldatmadık.”
Alice Cooper suggests he will kill himself if his wife dies first https://t.co/sk0QYVtjBd— The Independent (@Independent) June 23, 2019
Cooper ayrıca “İnsanların eşlerinden kaçıp kurtulmak istediğini düşünebilirsiniz ama o benim en iyi arkadaşım” dedi.
1976’da evlenen Cooper ve 61 yaşındaki Goddard’ın 3 çocuğu var. 1980’lerde kısa bir ayrılık yaşayan çift daha sonra yeniden bir araya gelmişti.
Rock-Ikone Alice Cooper hat einen Sterbepakt mit seiner Ehefrau #Alice_Cooper #Schockrocker #Sheryl_Goddard https://t.co/nhlHl6tKAT— trend magazin (@trendmagazin) June 23, 2019
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