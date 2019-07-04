Küçük Denizkızı rolü için siyah oyuncu seçildi, Disney hayranları ikiye bölündü

Disney’in kızıl saçları, mavi gözleri ve beyaz teniyle bilinen ‘The Little Mermaid’ (Küçük Denizkızı) karakterine hayat verecek isim olarak siyah sanatçı Halle Bailey’nin açıklanması hayranları ikiye böldü. Kimi ‘siyah denizkızını’ kabul edilemez buldu, kimileriyse beyaz prenses hakimiyetinden dem vurarak çeşitliliği savundu.

Disney'in yeni uyarlamasında ünlü denizkızı ‘Ariel’i ABD’li oyuncu ve şarkıcı Halle Bailey’nin canlandıracağının duyurulması bazı fanları ayağa kaldırdı. Pek çok Disney hayranı ‘siyah bir denizkızının kabul edilemeyeceğini’ savundu.

Filmin yönetmenlik koltuğuna oturacak olan Rob Marshall, “Geniş çaplı bir araştırmadan sonra Halle’in nadir görülen bir ruh, yürek, gençlik, masumiyet ve cevher kombinasyonuna, ayrıca şahane bir sese sahip olduğunu açıkça gördük. Bu ikonik rolü oynaması için gereken tüm esas özellikler var” yorumunu yaptı.

Ancak tepkisini sosyal medyadan dile getiren kullanıcılardan biri, “Siyah topluma karşı bir şeyim yok ancak Disney orijinal beyaz ve kızıl saçlı Ariel’e sadık kalmalı. Biraz hayal kırıklığına uğradım” dedi.

I have nothing against the black community but Disney should have just stick to the orginal Ariel, white and redhead. Appropriation is a must. Kinda disappointed... https://t.co/odDYRPVLr9 — DUTERTE DUWAG (@AmzingJ) 4 Temmuz 2019

​Bir diğeri de, “The Little Mermaid ile büyüyen bütün ABD’li beyaz kızlar gerçek renginde bir Ariel’i hak ediyor. Disney, Halle Bailey’i tutarak büyük bir hata yaptın” derken, filmin DVD’sine ait bir fotoğrafı da paylaştı ve “Bu çöpe gidecek” yorumunu yaptı.

Bir kullanıcı da “Bu ırkçılık ya da buna benzer bir şey değil ama Disney kapsayıcı olmak istiyorsa bunu yapmanın başka yolları var, orijinal karakterden tamamen farklı olan birini koymak bunlardan biri değil” ifadelerini kullandı.

Karakterin Danimarka kültürünün bir parçası olduğunu savunan bir kullanıcı da, “Bu yüzden beyaz ve kızıl saçlı. Çeşitliliği bu işe bulaştırmayın. Çocukluğumuzu berbat etmeyin” dedi.

NO. I want the red-headed Danish mermaid. Do not incorporate diversity in this, Disney! The Little Mermaid is part of Danish culture so she's white and has red hair. Do not ruin our childhood. 😡 https://t.co/9ADDeVomIo — Angelo Cyril Ugto (@gelo_ugto) 4 Temmuz 2019

​'70 YIL BOYUNCA SİYAH KIZLAR, BEYAZ PRENSESLERİ İZLEDİ'

Ancak Disney tarihi boyunca yaklaşık tamamı beyaz prenseslerden oluşan karakterlerin görüldüğü gerçeğini hatırlatanlar da oldu.

Bir kullanıcı, “Beyaz insanlar Ariel için siyah bir kızın seçilmesinden şikâyet ediyor. Disney ilk siyah prenses Tiana ile ortaya çıkana çıkan 1937-2009 arasında 49 film yaptı. Siyah kızlar bütün bu kataloğu izledi ve kendilerini asla göremedi. Tam 70 yıl boyunca. Sizi şımarık, ırkçı veletler” ifadelerini kullandı.

White people complaining they cast a black girl as Ariel: Disney created 49 films from 1937-2009 before delivering their first black princess with Tiana. Black girls watched an entire catalog NEVER seeing themselves. For 70 years.



You spoiled, racist brats. — Hillary Monahan (@HillaryMonahan) 3 Temmuz 2019

​Bir diğeri de, “Siyah bir kızın ekranda kendini temsil edilmiş görmesi, sizin beyaz k….dan bir şey çalınması anlamına gelmez. Çocuğunuzun hayatı da bununla heba falan olmaz” diye yazdı.

Biri de karakterin kurgu olduğunu hatırlatarak, “O bir denizkızı, hayali bir yaratık, yarı balık! Ariel’i ille beyaz yapmak için kesinlikle bir sebep yok” dedi. Hayallerini gerçekleştiğini savunan kullanıcılar da oldu.

dream come true... 🧜🏽‍♀️🌊 pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle (@chloexhalle) 3 Temmuz 2019

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