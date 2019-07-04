Netflix'in yeni mini dizisi, Lenin'i Çarlık Rusyası'nda 'öldürdü'

Netflix’in Rusya’nın son çarı 2. Nikolay’ı ve hanedanını konu aldığı ‘The Last Czars’ (Son Çarlar) dizisinde çarpıcı bir hataya imza atıldı. Dizide 1905’e gidildiğinde gösterilen Kremlin manzarasında 1930’da tamamlanan Lenin Mozolesi yer aldı.

Netflix’in ‘The Last Czars’ isimli, tarihçilerin yorumları ve dramatize edilmiş sahnelerin bir araya geldiği 6 bölümlük dizisi, dün yayınlandı.

Son Çar 2. Nikolay’ın iktidara geldiği 1894’ten başlayarak dönemi, Rus keşiş Rasputin’i, Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’na katılmasını, devrimleri, Çar Nikolay’ın tahttan çekilmesini ve Romanovların hapsedilmesini konu alan dizide Rusya’daki izleyicileri şaşırtan bir hataya imza atıldı.

Сериал «Последние цари» от Netflix — АДСКАЯ ШНЯГА даже для жанра докудрамы. Порнография, дурно наклеенные бороды, полное пренебрежение историческими деталями. Вот, например, кадр из второй серии.



Не смотреть ни в коем случае. pic.twitter.com/wFYYivj4CN — Рустем Адагамов (@adagamov) 4 Temmuz 2019

​Dizide Şubat 1905’e gidildiği bir karede Kızıl Meydan’daki Kremlin’in yanında, o dönem hayatta olan Bolşevik lider Vladimir Lenin’in, tahnit edilmiş naaşının bulunduğu Lenin Mozolesi de yer aldı.

© Fotoğraf : Moscowwalks.ru 19. Yüzyıl ortalarında Kremlin

Lenin Mozolesi ise ancak Ekim 1930’da tamamlanmıştı.

© Fotoğraf : Wikimedia Ahşap Lenin Mozolesi, 1925. Spasskaya Kulesi’nin tepesinde hâlâ kartal figürü var.

Diğer yandan Kremlin’in rengi de o dönem görüntüdeki gibi parlak kırmızı değildi, Spasskaya Kulesi’nin tepesinde de hâlâ çift başlı kartal figürü vardı.