Askeri operasyon gibi: Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosunun restorasyon süreci başladı

Restorasyon ve veri uzmanlarıyla sanat tarihçilerinin bir araya geldiği sürecin ‘Operasyon Gece Devriyesi’ olarak adlandırıldığını belirten Rijksmuseum Genel Direktörü Taco Dibbits, “Çünkü planlama süreci askeri operasyon gibiydi” dedi.
Sanat tarihinin ‘en geniş ve detaylı restorasyonu’ olarak değerlendirilen süreç canlı yayınla meraklı izleyicilerin de takibine açık olacak.
Restorasyon için özel olarak inşa edilen 7 metrekarelik camdan bir odada 12 kişiden oluşan bir uzman ekip tablonun eski ihtişamını geri getirmeye çalışacak.
25 KİŞİ, YARIM GÜNDE TAŞIDI
Dibbits, “Gelecek 10 ayda tabloyu katmak katman, pigment pigment haritalandıracağız. Daha sonra korumak için en uygun plan yapılacak ve süreç başlayacak” dedi.
Tablo en son, 1975 yılında Hollandalı bir öğretmenin tabloya bıçakla saldırmasının ardından onarıldı.
HER YIL 2 MİLYON KİŞİ GÖRÜYOR
Rembrandt’ın üç yılda bitirdiği bu eser, üç buçuk metre yüksekliğinde, dört buçuk metre genişliğinde ve yaklaşık 337 kilo ağırlığında.
Eser, İkinci Dünya Savaşı boyunca, bir silindire sarılı olarak Amsterdam'ın kuzeyinde yer alan Medemblik'te bir kalede saklandı.
Tablo her yıl yaklaşık 2 milyon kişi tarafından görülüyor.
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