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17:24 05 Temmuz 2019
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    Askeri operasyon gibi: Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosunun restorasyon süreci başladı

    © AFP 2019 / KOEN VAN WEEL
    Kültür & Sanat
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    Uzmanlar  ‘tarihin en geniş ve detaylı restorasyonu’ olarak görülen Rembrandt’ın ‘Gece Devriyesi’ tablosunun onarımı için kolları sıvadı. ‘Askeri bir operasyon’ gibi  planlandığı söylenen restorasyon süreci canlı yayınlanacak.

    Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosu
    © AFP 2019 / ED OUDENAARDEN
    Rembrandt’ın ünlü ‘Gece Devriyesi’ tablosunun restorasyonu canlı olarak izlenebilecek
    Amsterdam’ın ulusal müzesi Rijksmuseum, Hollandalı ressam ve baskı ustası Rembrandt’ın ‘Gece Devriyesi’ adlı tablosunun restorasyonu için adeta alarma geçti.

    Restorasyon ve veri uzmanlarıyla sanat tarihçilerinin bir araya geldiği sürecin ‘Operasyon Gece Devriyesi’ olarak adlandırıldığını belirten Rijksmuseum Genel Direktörü Taco Dibbits, “Çünkü planlama süreci askeri operasyon gibiydi” dedi.

    Sanat tarihinin ‘en geniş ve detaylı restorasyonu’ olarak değerlendirilen süreç canlı yayınla meraklı izleyicilerin de takibine açık olacak.

    Restorasyon için özel olarak inşa edilen 7 metrekarelik camdan bir odada 12 kişiden oluşan bir uzman ekip tablonun eski ihtişamını geri getirmeye çalışacak.

    © AFP 2019 / ROBIN UTRECHT
    Rembrandt’ın ‘Gece Devriyesi’ tablosu

    25 KİŞİ, YARIM GÜNDE TAŞIDI

    Başarısız Aziz George heykeli restorasyonu
    © Fotoğraf: ArtUs Restauración Patrimonio
    İspanya'da ikinci restorasyon faciası: 'Bu Aziz George mu, Tenten mi?'
    Taco Dibbits’in verdiği bilgiye göre tablonun sergilendiği yerden kaldırılarak restore edileceği odaya getirilmesi bile 25 kişiyle ve neredeyse bir yarım günde gerçekleşti.

    Dibbits, “Gelecek 10 ayda tabloyu katmak katman, pigment pigment haritalandıracağız. Daha sonra korumak için en uygun plan yapılacak ve süreç başlayacak” dedi.

    Tablo en son, 1975 yılında Hollandalı bir öğretmenin tabloya bıçakla saldırmasının ardından onarıldı.

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    Rembrandt van Rijn'in 1642 yılında Hollanda’nın Altın Çağı olarak nitelenen dönemde yaptığı tablonun özgün adı ‘Yüzbaşı Frans Banning Cocq ve Teğmen Willem van Ruytenburch’un Birliği Yürüyüşe Hazırlanıyor’ idi. Tablo o dönem Amsterdam’ın belediye başkanı olan Yüzbaşı Cocq’un siparişi üzerine yapıldı.

    Rembrandt’ın üç yılda bitirdiği bu eser, üç buçuk metre yüksekliğinde, dört buçuk metre genişliğinde ve yaklaşık 337 kilo ağırlığında.

    Eser, İkinci Dünya Savaşı boyunca, bir silindire sarılı olarak Amsterdam'ın kuzeyinde yer alan Medemblik'te bir kalede saklandı.

    Tablo her yıl yaklaşık 2 milyon kişi tarafından görülüyor.

    Etiketler:
    Rijksmuseum, ressam, Gece Devriyesi, canlı yayın, Rembrandt, sanat tarihi, Operasyon, Onarım, Restorasyon, Tablo, Amsterdam, Hollanda
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