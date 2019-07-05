Askeri operasyon gibi: Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosunun restorasyon süreci başladı

Uzmanlar ‘tarihin en geniş ve detaylı restorasyonu’ olarak görülen Rembrandt’ın ‘Gece Devriyesi’ tablosunun onarımı için kolları sıvadı. ‘Askeri bir operasyon’ gibi planlandığı söylenen restorasyon süreci canlı yayınlanacak.

Amsterdam’ın ulusal müzesi Rijksmuseum, Hollandalı ressam ve baskı ustası Rembrandt’ın ‘Gece Devriyesi’ adlı tablosunun restorasyonu için adeta alarma geçti.

Restorasyon ve veri uzmanlarıyla sanat tarihçilerinin bir araya geldiği sürecin ‘Operasyon Gece Devriyesi’ olarak adlandırıldığını belirten Rijksmuseum Genel Direktörü Taco Dibbits, “Çünkü planlama süreci askeri operasyon gibiydi” dedi.

Sanat tarihinin ‘en geniş ve detaylı restorasyonu’ olarak değerlendirilen süreç canlı yayınla meraklı izleyicilerin de takibine açık olacak.

Restorasyon için özel olarak inşa edilen 7 metrekarelik camdan bir odada 12 kişiden oluşan bir uzman ekip tablonun eski ihtişamını geri getirmeye çalışacak.

© AFP 2019 / ROBIN UTRECHT Rembrandt’ın ‘Gece Devriyesi’ tablosu

25 KİŞİ, YARIM GÜNDE TAŞIDI

Taco Dibbits’in verdiği bilgiye göre tablonun sergilendiği yerden kaldırılarak restore edileceği odaya getirilmesi bile 25 kişiyle ve neredeyse bir yarım günde gerçekleşti.

Dibbits, “Gelecek 10 ayda tabloyu katmak katman, pigment pigment haritalandıracağız. Daha sonra korumak için en uygun plan yapılacak ve süreç başlayacak” dedi.

Tablo en son, 1975 yılında Hollandalı bir öğretmenin tabloya bıçakla saldırmasının ardından onarıldı.

HER YIL 2 MİLYON KİŞİ GÖRÜYOR

Rembrandt van Rijn'in 1642 yılında Hollanda’nın Altın Çağı olarak nitelenen dönemde yaptığı tablonun özgün adı ‘Yüzbaşı Frans Banning Cocq ve Teğmen Willem van Ruytenburch’un Birliği Yürüyüşe Hazırlanıyor’ idi. Tablo o dönem Amsterdam’ın belediye başkanı olan Yüzbaşı Cocq’un siparişi üzerine yapıldı.

Rembrandt’ın üç yılda bitirdiği bu eser, üç buçuk metre yüksekliğinde, dört buçuk metre genişliğinde ve yaklaşık 337 kilo ağırlığında.

Eser, İkinci Dünya Savaşı boyunca, bir silindire sarılı olarak Amsterdam'ın kuzeyinde yer alan Medemblik'te bir kalede saklandı.

Tablo her yıl yaklaşık 2 milyon kişi tarafından görülüyor.