Tepkilere kayıtsız kalmayan Minaj, Suudi Arabistan konserini iptal etti: Kadın ve LGBTİ haklarını destekliyorum

Minaj, “Suudi Arabistanlı hayranlarıma şovumu getirmeyi her şeyden çok istememe rağmen, konuyla ilgili kendimi iyice eğittikten sonra inanıyorum ki kadınların ve LGBTİ toplumunun haklarına, ifade özgürlüğüne olan desteğimi açık bir şekilde göstermem çok daha önemli” ifadelerini kullandı.
HER KESİM FARKLI AÇIDAN ELEŞTİRDİ
Minaj'ın açık kostümleri ve müstehcen şarkı sözlerinin aşırı muhafazakâr ülkede hoş karşılanmayacağını savunan bazı kullanıcılar şarkıcının Mekke'ye yakın bir noktada sahne almasının da uygunsuz olacağını savundu.
Bazı Suudi kadınlar ise Minaj'ı kabul eden yetkililerin kendilerine çarşafı zorunlu kılmasını sorgulayarak ‘çifte standart’ eleştirisinde bulundu.
Dünyaca ünlü isimlerin katılacağı konserler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın eğlence sektörü üzerindeki kısıtlamaları hafifleterek ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan planının bir yansıması olarak görülüyor.
Ancak ülkenin insan hakları karnesi nedeniyle konser teklifini kabul eden şarkıcılar bir hayli eleştiriliyor.
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