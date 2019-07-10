Tepkilere kayıtsız kalmayan Minaj, Suudi Arabistan konserini iptal etti: Kadın ve LGBTİ haklarını destekliyorum

ABD’li rapçi Nicki Minaj’ın tartışmalara yol açan Suudi Arabistan konserini iptal ettiğini duyurdu. Hak ihlallerini işaret eden Minaj, erteleme gerekçesi olarak kadın ve LGBTİ hareketiyle dayanışmayı gösterdi.

Cidde Dünya Festivali kapsamında 18 Temmuz'da sahneye çıkması beklenen Nicki Minaj, bu konseri iptal ettiğini, “Dikkatli bir derin düşünce sürecinden sonra festival kapsamından planlanan konserimi artık ileri taşımamam gerektiğine karar verdim” sözleriyle duyurdu.

Minaj, “Suudi Arabistanlı hayranlarıma şovumu getirmeyi her şeyden çok istememe rağmen, konuyla ilgili kendimi iyice eğittikten sonra inanıyorum ki kadınların ve LGBTİ toplumunun haklarına, ifade özgürlüğüne olan desteğimi açık bir şekilde göstermem çok daha önemli” ifadelerini kullandı.

HER KESİM FARKLI AÇIDAN ELEŞTİRDİ

Nicki Minaj’ın Suudi Arabistan konseri her kesim tarafından sosyal medyada farklı bir şekilde eleştiriliyordu.

Minaj'ın açık kostümleri ve müstehcen şarkı sözlerinin aşırı muhafazakâr ülkede hoş karşılanmayacağını savunan bazı kullanıcılar şarkıcının Mekke'ye yakın bir noktada sahne almasının da uygunsuz olacağını savundu.

Bazı Suudi kadınlar ise Minaj'ı kabul eden yetkililerin kendilerine çarşafı zorunlu kılmasını sorgulayarak ‘çifte standart’ eleştirisinde bulundu.

LGBTİ haklarını savunanlar da Minaj'ın Onur Yürüyüşleri'nde sahneye çıktığını hatırlattı, şarkıcının eşcinselliğin ölümle cezalandırıldığı Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasını ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.

Dünyaca ünlü isimlerin katılacağı konserler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın eğlence sektörü üzerindeki kısıtlamaları hafifleterek ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan planının bir yansıması olarak görülüyor.

Ancak ülkenin insan hakları karnesi nedeniyle konser teklifini kabul eden şarkıcılar bir hayli eleştiriliyor.