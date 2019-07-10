İspanya yargısı: 8 çocuk babası Iglesias'ın bir oğlu daha var

İspanya'da mahkeme ünlü sanatçı Julio Iglesias’ın 30 yıldır devam eden babalık davasında kararı açıkladı. 8 çocuğu olan 75 yaşındaki Iglesias'ın, 43 yaşındaki bir adamın da babası olduğu kesinleşti.

Iglesias’ın DNA testi yaptırmasını reddetmesiyle 30 yıldır devam eden davada bugün karar verildi.

Mahkeme, 1976'da Portekizli dansçı Maria Edite Santos''un olğu olan Javier Sanchez-Santos'u, Iglesias’a karşı açtığı babalık davasında, haklı buldu. Ancak mahkeme kararı temyiz edilebilir.

Müzik dünyasının ünlü ismi Enrique Iglesias'ın da aralarında bulunduğu 8 çocuk babası ve 14 dilde 300 milyondan fazla satış yapan 75 yaşındaki Julio Iglesias, en çok satan Latin sanatçısı unvanına sahip.

Iglesias’ın Hollandalı manken eşi Miranda Rijnsburger’den 3 oğlu ve ikiz kızları, Isabel Preysler’den de evlilik dışı Chabeli, Enrique ve Julio isimli 3 çocuğu bulunuyor.