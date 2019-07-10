George R.R. Martin’den Game of Thrones’un öncesini konu alan diziye ilişkin açıklama

Game of Thrones dizisine uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice and Fire) adlı kitap serisinin yazarı George RR Martin, Kuzey İrlanda’da çekimleri devam eden Game of Thrones’un ön hikayesi (prequel) ile ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

Dizinin final sezonunun yankıları hala sürerken George RR Martin, Entertainment Weekly’ye verdiği demeçte Game of Thrones evreninden 5 bin yıl öncesini konu alan ve çekimlerine Kuzey İrlanda’da devam eden yeni dizi ile ilgili merakları giderecek detaylı açıklamalarda bulundu.

Yaratıcılığını Jane Goldman ile birlikte üstlenen Martin, “Westeros’un Yedi Krallığı’ndan bahsediyoruz, Aegon fethedilmeden önce bu böyleydi, ancak daha önce 9, ondan da önce 12, çok eskilerdeyse çok küçük olmakla birlikte 100 krallık vardı” diye konuştu.

Yeni dizide ‘Starklar kesinlikle yer alacak, zira soyları İlk İnsanlar’dan geliyor. Ejderhaların hala ortaya çıkmadıkları, fakat birçok diğer yaratığın bulunduğu yeni dizide ‘elbette ki Ak Gezenler, ayrıca ulukurtlar (binlerce yıl önce yaşayan iri kurtlar) ve mamutlar olacak’.

Lannisterlar en azından ilk başlarda olmayacak, fakat aile yuvaları şimdilik farklı bir hanedan tarafından kullanılıyor: “Uçurum yerinde ve bu toprakların adının onuruna verileceği Casterly'ler burada yaşıyor.”

Naomi Watts, Naomi Ackie ve Denise Gough’un ana kadın karakterlerini canlandıracaklarını söyleyen yazar, “Başrol sözcüğünü kullanmaya kalkışmam. Game of Thrones’ta hiç kimseyi erkek ya da kadın başrol oyuncusu olarak tanımlamamıştık, burada da aynısı olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni dizinin adı için tercih edilen ‘Uzun Gece’ alternatifi, Game of Thrones 8. sezonunun 3. bölümünün adıyla aynı olduğu için henüz resmen onaylanmadı ve muhtemelen küçük değişime uğrayacak. George R.R. Martin bu adı beğense de, ‘En Uzun Gece’ önerisine de itiraz etmiyor.

Naomi Watts’ın başrolünü üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, Toby Regbo, Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, John Simm, Richard McCabe, John Hefferman ve Dixie Egerickx gibi isimler yer alıyor. Yayın tarihi belirsizliğini koruyan dizinin en erken 2021 yılında ekranlarda olması planlanıyor.