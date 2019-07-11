Moskova Balesi, ‘Yevgeni Onegin’ ile İstanbul’a geliyor

Taner, “Türk-Rus toplumsal forumu için 10 -13 Temmuz tarihleri arasında St. Petersburg’dayız. Burası çok güzel bir şehir. Aynı zamanda kültürel anlamda da bir başkent diyebiliriz St. Petersburg’a. İKSV’nin bu forumla beraber gerçekleştirdiği ve 2018'de başlattığı işbirliklerinin başında ‘Gold Mask’ festivali ve İstanbul Tiyatro Festivali işbirliği geliyordu” dedi.

Taner ayrıca İstanbulluların yakında görebileceği tiyatro gösterileri hakkında da bilgi verdi.

Tiyatro festivali çerçevesinde, 2019’da Rus topluluklarıyla çok güzel işbirliklerinin olacağını dile getiren Taner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların birincisi, yine 'Golden Mask' festivaliyle İstanbul Tiyatro Festivali arasında gerçekleşecek olan “Yevgeni Onegin”. Bu, Rimas Tuminas’ın yönetimindeki Vahtangov Tiyatrosu’nun bir prodüksiyonu. İstanbul Tiyatro Festivali, özellikle bu oyuna çok özel önem veriyor. Geçen sene başlayan ‘Hamlet’ işbirliğinin ‘Yevgeni Onegin’ ile devam etmesini çok önemsiyoruz. Rusya’da tiyatronun geldiği durumu çeşitli veçelerinden görerek Türkiye’deki tiyatro izleyicisini haberdar ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz, özellikle İstanbul’da son dönemde iki yüzün üzerinde küçük yapımlar, yerli yapımlar ile yeşeren bir tiyatro iklimi var. Bu tiyatro iklimini dünyadaki güzel örnekleri İstanbul'da sergileyerek biz de desteklemek istiyoruz. İkinci oyun Maksim Didenko tarafından yönetilen ‘Sirk’. Bu da Milletler Tiyatrosu’nun bir prodüksiyonu. Bu da yine kasım ayında İstanbul tiyatro festivali çerçevesinde gelecek. Üçüncü ise Moskova Balesi. Moskova Balesi de geliyor Kasım ayında. Karine Ponties tarafından yönetilen Moskova Balesi de ‘Her yön her yol Kuzeye çıkar’ isimli bir oyun sergileyecek”.