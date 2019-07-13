Görme engelli Rus piyanist, yanan bir piyanoyu çaldı

Rusya’nın St. Petersburg kentinden görme engelli piyanist Danila Bolşakov, Finlandiya Körfezi’ndeki bir kumsalda yanan bir piyanoyu çaldığı görüntüler ilgi odağı oldu.

Görme engelli Rus piyanist Danila Bolşakov, Finlandiya Körfezi’nde bir kumsaldaki performansı ile izleyenleri büyüledi. YouTube’a yansıyan videoda St. Petersburglu sanatçı Max Richter’ın ‘H in New England’ parçasını yanan bir piyano ile çaldı. Güneşin tamamen batması ile parça da son buldu ve Bolşakov sakince piyanodan uzaklaştı.

Bolşakov yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada “Kendi YouTube kanalımı açmak istedim. Piyanonun atılması planlanıyordu, biz de onu video için kullanmaya karar verdik. Kumsala getirip ateşe verdik. Korkutucu ve sıcaktı” dedi.

Diğer yandan Bolşakov, videoda stüdyo kaydı sesi kullandı. Zira alevlerin yol açtığı ısı piyanonun tellerine zarar veriyor ve piyanoyu çalınmaz hale getiriyor. Yosuke Yamashita gibi benzer deneyimlere sahip sanatçılar da bunu doğruluyor.

Yanan piyano çalma geleneği 1960’lı yıllarda Yeni Zelandalı besteci Annea Lockwood’la başlamıştı.Yamashita da 1973 ve 2008 yıllarında olmak üzere iki kez bu tür bir performans sergilemişti.