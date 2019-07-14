‘Taş Devri’ geri dönüyor

Warner Bros. Animation ve Brownstone Productions bir araya gelerek yeni bir Taş Devri serisi çıkaracak.
New ‘Flintstones’ Series in the Works From Warner Bros. Animation, Elizabeth Banks’ Brownstone Productions (EXCLUSIVE) https://t.co/ZMU5p6bR0M pic.twitter.com/GbBGPcQu1j— Variety_TV (@Variety_TV) July 11, 2019
1960-66 yıllarında yayınlanan ve 6 sezon devam eden, orijinal adı “The Flinstones” olan çizgi film her yaştan izleyiciye hitap ediyordu. Henüz ilk aşamalarında olan yeni projenin ise yetişkinlere hitap edeceği söyleniyor.
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