Babalık davasını kaybeden Iglesias'a anneden 300 milyon dolarlık dava

30 yıllık davayı kaybeden İspanyol sanatçı Julia Iglesias'ın 'yeni' oğlunun annesi yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Portekizli bir dansçı olan anne Maria Edite Santos, Iglesias’a 300 milyon dolarlık dava açacak.

30 yıldır devam eden babalık davasını kaybeden ve 43 yaşındaki Javier Sanchez Santos'un da babası olduğuna karar verilen İspanyol sanatçı Julio Igleasias yeni bir davayla karşı karşıya. 3000'e yakın kadınla birlikte olduğu söylentileri ağızdan ağıza dolaşan Iglesias'ın 'son' oğlunun annesi Maria Edite Santos'un avukatı, ailenin Iglesias’e karşı 314 milyon dolar değerinde dava açmayı planladığını açıkladı: "Julio Iglesias'tan ahlaki, psikolojik ve manevi zarar talep edeceğiz. Tazminat talep edeceğiz, çünkü Javier çok acı çekti."

Avukat, “Bir çocuğun, baba desteği olmadan ne kadar acı çektiğini hayal edebiliyor musunuz? Oyun alanında bir çocuğun ona ' Baban nerede? Neden hiç ortalıkta gözükmüyor?' sorduğunu hayal edebiliyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

ANNE SANTOS: BİR KEZ BİLE OĞLUYLA GÖRÜŞMEDİ

Santos da “Julio’nun, babası olduğunu her zaman biliyordum. Benim adaletim ise, her zaman doğruyu söylemiş olmam” dedi.

Hamile kaldıktan sonra baleyi bırakmak zorunda kalan Santos, “Julio, bir kez bile oğluyla görüşmedi. Nasıl bir adam böyle bir şey yapar? Çok acı çektik ve çok fazla sorunla karşılaştık. Berbat bir zaman geçirdik” diyerek, “Uzun bir savaştan sonra hissettiğimiz mutluluğu tarif edemem. Javier’in tüm dünyası değişti” diye ekledi.