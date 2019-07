Elvis Presley biyografisinde başrol Austin Butler'ın

Ses getiren Freddie Mercury ve Elton John biyografilerinin ardından “rock ‘n’ roll müziğin kralı” Elvis Presley’nin de hayatını anlatan film yolda.

Oyuncular Ansel Elgort, Harry Styles ve Miles Teller'ın da katıldığı seçmelerin ardından ünlü şarkıcıyı 27 yaşındaki Austin Butler'ın canlandırmasında karar kılındı.

Daha önce Disney filmlerinde aldığı rollerle bilinen Butler, rolü kaptığını Instagram hesabından paylaştığı gönderiyle duyurdu.

'DOĞRU OYUNCUYU SEÇTİĞİMİZE EMİNİM'

Warner Bros’un yapımcısı olduğu filmin yönetmenliğini üstlenecek olan Baz Luhrmann ise "Bu filmi doğru seçilmiş oyuncular olmadan yapamayacağımı biliyordum. Bu yüzden (Presley'in) kişisel doğallığına ve ses özelliklerine uyan bir oyuncu aradık" dedi.

Doğru oyuncuyu seçtiklerinden emin olduğunu belirten Luhrmann, "Kapsamlı ekran testi, müzik ve performans denemeleri doğrultusunda kesinlikle dünyanın en ikonik müzikal figürlerinden birinin ruhunu somutlaştıracak birini bulduğuma eminim" diye konuştu.

Elvis A. Presley / Austin Butler pic.twitter.com/Rtl1P4nv9o — Baz Luhrmann (@bazluhrmann) July 15, 2019

​Butler, son olarak Quentin Tarantino’nun merakla beklenen filmi Once Upon a Time in Hollywood’da ve Jim Jarmusch’ın zombili komedisi The Dead Don’t Die’da rol aldı. Genç oyuncu bugüne dek The Carrie Diaries, Switched at Birth ve Zoey 101 adlı dizilerde oynadı.

Luhrmann, Craig Pearce ile birlikte filmin senaristliğini de üstleniyor. Luhrmann, en son Leonardo DiCaprio’nun başrolde yer aldığı The Great Gatsby adl uyarlamayı filme almıştı. Ünlü yönetmen, son dönemde Netflix dizisi The Get Down üzerinde çalıştı.

TOM HANKS DE ROL ALACAK

Filmde Tom Hanks de Presley’nin menajeri Col. Tom Parker’ı canlandıracak.

​Elvis Presley biyografisinin çekimlerine 2020’nin başlarında başlanması bekleniyor.