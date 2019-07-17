YouTube Premium Türkiye'de hizmete başladı: Üyelik ücreti ve özellikleri neler?

YouTube Premium, uzun bir bekleyişin ardından Türkiye’de hizmet vermeye başladı. Uygulamanın ilk üç ay ücretsiz kullanılabileceği açıklandı.

Ücretli dizi ve film platformlarının yükselişiyle birlikte YouTube, 2010’lu yılların başından bu yana ücretli abonelik sistemine dayanan bir servis üzerinde çalışıyordu. 2014’te izleyicilerin karşısına müzik odaklı Music Key servisi çıkmış, 2015’te bu servis tüm içerik tarzlarını karşılayacak şekilde YouTube Red olarak isimlendirilmişti.

Bundan yaklaşık 14 ay önce, 17 Mayıs 2018’de ise YouTube Premium yayın hayatına başladı.

ABD, Avrupa ve Asya’da bazı ülkelerde kullanıma sunulan YouTube Premium, tıpkı Netflix gibi aylık ücret ödeyerek özel içeriklere ulaşma fırsatı sundu. İçerik üreticileri, 'reklam gelirlerine ortaklık modeli' dışında ikinci bir gelir kaynağına kavuştu.

WebTekno'dan Şahin Kılınç'ın aktardığına göre izleyiciler, daha kaliteli içeriklere reklamsız şekilde ulaşma fırsatı yakaladılar. Üstelik bu hizmetin içerisine Spotify'ın rakibi YouTube Music de dahil.

Türkiye için bir süredir planlama aşamasında olan servis, yurt dışındaki tüm özellikleriyle birlikte Türkiye için de resmi olarak hizmet vermeye başladı. Servisin özellikleri şöyle:

Tamamen reklamsız YouTube deneyimi,

Spotify rakibi YouTube Müzik uygulamasına erişim, arka planda müzik dinleme, çalma listeleri oluşturma ve paylaşma,

Netflix benzeri olan sadece Premium kullanıcılarına özel YouTube Originals içeriklerine erişim,

Standart YouTube videolarını “picture in picture” yani “resim içinde resim” şeklinde farklı uygulamalarda gezinirken kullanabilme,

İstenilen kanalın videolarını indirme ve dahili hafızadan izleme,

Abone olunan kanalların son videolarını otomatik olarak indirme,

YouTube Premium Türkiye, tüm bu hizmetleri 4 farklı pakette sunuyor. Tüm paketlerin ilk 3 ayı tamamen ücretsiz.

O paketler şu şekilde: