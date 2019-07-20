'Netflix, Eddie Murphy'ye stand up için 70 milyon dolar ödeyecek'

Orijinal içeriklerine harcadığı parayı kısacağı söylenen Netflix'in Eddie Murphy'ye stand up gösterileri karşılığında 70 milyon dolar ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Webtekno'nun TMZ'den aktardığına göre Netflix, henüz sayısı belli olmayan bu gösteriler için ünlü komedyene 70 milyon dolar ödemeye hazır.

Dave Chapelle, üç gösterisi için 60 milyon dolar aldığını söylemişti. Chris Rock, iki gösterisi için 40 milyon dolar, Ellen DeGeneres ise tek gösterisi için 20 milyon dolar almıştı.

Netflix, uzun süredir komedi içerikleri için araştırmalar yapıyor ancak patlama yapacak filmleri ya da büyük isimleri bulmakta zorluk çektiği görülüyor. Şirket, yaptığı son kazanç raporunda ABD’de de yıllar sonra abone kaybettiğini açıklamıştı.

Netflix, çeyrek boyunca 5 milyon civarında kullanıcı hedefi koyarken sadece 2.7 milyon sayısına ulaşabildi.