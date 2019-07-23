Kayıt
14:38 23 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Lindsay Lohan

    Lindsay Lohan, Türkçe öğreniyor

    © AA /
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 90

    ABD’li ünlü oyuncu Lindsay Lohan, katıldığı bir panelde Türkçe öğrendiğini açıkladı. Lohan, “Çocukluğumdan beri farklı dilleri öğreniyorum. İyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyorum Rusça anlayabiliyor, Türkçe, İtalyanca ve Arapça öğreniyorum" dedi.

    ABD’li ünlü oyuncu Lindsay Lohan, Avustralya'daki hayranlarını Instagram’dan yayımladığı bir video ile selamladı. 33 yaşındaki ünlü aktristin videoda akıcı bir Avustralya aksanı kullanması dikkat çekti.

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    @themaskedsingerau 💕💕💕

    Lindsay Lohan (@lindsaylohan)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Lindsay Lohan
    © AA / İrfan Aydoğdu
    Lindsay Lohan yeni kreasyonunu başörtüsüyle duyurdu
    New York doğumlu oyuncunun kullandığı değişik aksan daha önce “The Masked Singer”da da dikkat çekmişti. Lohan’ın, 2016 yılından bu yana Ortadoğu ve Avrupalıların İngilizce kombinasyonlarından oluşan bir aksanla konuşmaya başlaması dikkatlerden kaçmıyordu.

    ABD’li oyuncu Avustralya’da radyocu Jackie O'nun hazırladığı panelde Dannii Minogue ve komedyen Dave Hughes ile beraber yer aldı. Burada bir süredir kullandığı aksan için, “Bu anlayabildiğim veya öğrenmeye çalıştığım birçok dilin karışımı. Çocukluğumdan beri farklı dilleri öğreniyorum. İyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyorum. Rusça anlayabiliyor, Türkçe, İtalyanca ve Arapça öğreniyorum” açıklamasında bulundu.

    LOHAN İÇİN TÜRK CASUSU İDDİASI

    ABD’li oyuncu 2017 yılında Suriyeli mültecileri ziyaret etmek için Türkiye’ye gelmiş ve o dönemde, ABD Başkanı Donald Trump’ı ve büyük devletleri hedef alarak, “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesini kullanmıştı.

    Lindsay Lohan
    © AFP 2019 / ALBERTO PIZZOLI
    Lindsay Lohan, çocuklarını almak istediği 'mülteci' kadından yumruk yedi
    O dönemde Lohan’ın, Türkiye adına casusluk yaptığı iddiası ABD’de komplo teorileri üretenlerin birinci gündem maddesi olmuştu. Hatta Lohan’ın ana dilinin Türkçe olduğu, yıllarca ABD’de yaşamasına rağmen Türkçesinin, İngilizce aksanı üzerinde etkili olduğu iddia edilmişti.

    Geçen yıl Lindsay Lohan’ın Türk işadamı Murat Aşık ile birlikte olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

    İlgili konular:

    Hollywood yıldızı Lindsay Lohan yeniden Sultanbeyli'de
    Trump'ın bir ses kaydı daha ortaya çıktı: 'Lindsay Lohan yatakta harika'
    Lindsay Lohan: Türkiye'nin yaptıkları inanılmaz
    Etiketler:
    Dave Hughes, Dannii Minogue, Ortadoğu, Instagram, Avustralya, ABD, New York
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sivastopol’de düzenlenen 'Karadeniz’in İncisi' güzellik yarışmasından kareler
    Karikatür
    'Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor'
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet