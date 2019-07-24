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15:06 24 Temmuz 2019
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    Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nde Ermeni Patrik Kaymakamı Sahak Maşalyan

    Cumhurbaşkanlığı’ndan bin yıllık Akdamar Kutsal Haç Kilisesi fotoğraf sergisi

    © Sputnik / Burcu Okutan
    Kültür & Sanat
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ‘Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi’ düzenlendi. Açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Anadolu'nun farklı inanç ve kültürlerde saklı anıtlarını bir bir gün yüzüne çıkardık. Bunu ülkemizin bir zenginliği olarak gördük” mesajı aktarıldı.

    Hüseyin Keleş'in 'Kızıl Meydan' isimli çalışması.
    © Fotoğraf : Hüseyin Keleş
    ‘Türklerin Objektifinden Rusya’ sergisinden göz alıcı kareler
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi ve Tanıtım Kokteyli’, Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Aya İrini Kilisesi'nde açıldı. Etkinlikte, Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar’ın çektiği Akdamar Kilisesi fotoğrafları sergilendi. Sergi, 20 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Kiliseyi anlatan ‘Anadolu'nun Saklı Anıtları Gün Yüzüne Çıkıyor: Akdamar’ başlıklı filmin izlenmesiyle başlayan açılışta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anadolu'nun farklı inanç ve kültürlerde saklı anıtlarını bir bir gün yüzüne çıkardık. Bunu ülkemizin bir zenginliği olarak gördük” dedi.

    • Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler
      Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva
      Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler
      Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler
      Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva
      Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler
      Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler
      © Sputnik / Burcu Okutan
    • Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler
      Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler
      © Sputnik / Burcu Okutan
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    © Sputnik / Burcu Okutan
    Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler

    ‘ANADOLU'NUN FARKLI İNANÇ VE KÜLTÜRLERDE SAKLI ANITLARINI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIK'

    Rus sanatçı Aygül Okutan
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    3 Rus sanatçı, Taksim Meydanı'ndaki ‘Hal Beden Zihin' sergisinde
    Açılışta mesajı okunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hristiyan aleminin, özellikle Ermeni halklarının önemli bir inanç merkezi olan Akdamar Kilisesi'ne tarih bilinci ve kültürel mirası koruma ahlakıyla sahip çıktık. Ortak kültürel mirasımızı ayakta tutabilmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için özenle çalıştık. Anadolu'nun farklı inanç ve kültürlerde saklı anıtlarını bir bir gün yüzüne çıkardık. Bunu ülkemizin bir zenginliği olarak gördük. Kültürel miraslarımızın hak ettiği değere yeniden kavuşması için incelikli çalışmalarımızı sizlerin de desteğiyle sürdürmek en büyük dileğimizdir. Bu güzel akşamda ülkemizin kültürel zenginliğinin en güzel fotoğrafını veren sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum” dedi. 

    Etkinliğe; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Çağatay Özdemir, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar, Ermeni Patrik Kaymakamı Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Surp Agop Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bernard Sarıbay, Alevi Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Güzelgül, Ortaköy Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Mari Mimar, Aşkenaz Cemaati Başkanı Bünyamin Poluman Keribar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

    MAŞALYAN: ÜLKEMİZİN GÜZELLİKLERİNİ DÜNYAYA SERGİLEYELİM

    Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Sahak Maşalyan, ülkenin güzelliklerinin dünyaya sergilenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca etkinliğe ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür etti. Maşalyan, “Akdamar Adası Kutsal Haç Ermeni Kilisesi 1100 yıllık tarihi geride bırakarak gelecek bin yıllara uzanıyor. Bu kilisenin 2005 yılında başlayan restorasyon çalışmalarınca bir anıt kiliseye dönüşmesi bize bu güveni veriyor. Her gittiğimizde tarihi mekanın daha bir özenle ve titiz çalışmalarla tertip olup geliştiğini görüyoruz. Bu etkinlik bir fotoğraf sergisi olmanın çok ötesinde, uluslararası bir tanıtımı öngören daha geniş kapsamlı bir projenin bir parçası olarak düzenlenmektedir. Dünyanın ülkemizdeki kültür ve medeniyet zenginliğiyle daha yakından tanışmaya gereksinimi var. Tarih bu topraklarda başladı ve insanlarımızın kökleri bu topraklarda gömülü. Eğer dünyayı güzellik kurtaracaksa gelin biz de ülkemizin güzelliklerini dünyaya sergileyelim. Etkinliği düzenleyen yetkililere, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında ve İletişim Başkanlığı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nazik davetleri için minnettarız” şeklinde konuştu.

    Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi
    © Sputnik / Burcu Okutan
    Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nde Ermeni Patrik Kaymakamı Sahak Maşalyan

     

    VAN VALİSİ BİLMEZ: BÜTÜN DOSTLARI VAN'A BEKLİYORUM

    Van’daki tarihi ve doğal güzelliklerin gezilip görülmesi gerektiğini belirten Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Anadolu'da saklı kalmış başta inanç merkezleri olmak üzere tarihi eserlerin, gün yüzüne çıkartılması, ülkemize ve dünyaya tanıtılması çalışması kapsamında ilk etkinliğin Van'dan başlanması, Akdamar'a Kilisesi'nden başlamasından dolayı, hem şahsım hem de Van halkı adına İletişim Başkanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Akdamar Kilisesi'yle başlayan tanıtım, diğer eserlerimizin de tanıtımına vesile olacak. Doğal güzelliğin yanında tarihi mekanlarımız da insanlar tarafından gezilmeyi, görülmeyi bekliyor. Ben bütün dostları Van'a bekliyorum. Ermeni dostlarımızı da eylül ayının ikinci haftası Akdamar Adası'na bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

    Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nde konuşma yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez
    © Sputnik / Burcu Okutan
    Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nde konuşma yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez

    KERİBAR: SANAT HAYATIMIN TAÇLARINDAN BİR TANESİ

    Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nin fotoğraflarını çeken İzzet Keribar basın mensuplarına yaptığı konuşmasında, “65 yıldır fotoğraf çekiyorum. Bugün böyle bir mekanda, hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bize sipariş edilen çekimden sonra burada fotoğraf çekmek herhalde unutulmayacak bir an oluyor benim için. Benim sanat hayatımın taçlarından bir tanesi” dedi.

    YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VR VİDEOLAR

    © Fotoğraf : FaceApp
    Doktor, FaceApp’ta yaşlandırılan fotoğrafların ne kadar gerçekçi olduğunu anlattı
    Proje kapsamında kilise hakkında detaylı tüm bilgilerin, mimari çizim ve fotoğrafların yer aldığı bir kitap basılırken, kiliseyle ilgili yapılmış dijital çalışmaların bir web sayfası altında toplanıyor. Türkçe, İngilizce ve Ermenice olmak üzere 3 farklı dilde hazırlanan internet sitesinde, ilk kez yüksek çözünürlüklü VR videolar çekilerek 14 farklı spot noktadan 360 derecelik fotoğraflar yayınlandı. Mekanın iç ve dış cepheleri, rölyef ve freskleri yine ilk kez göz hizasından çekilerek en detaylı biçimde www.akdamarkilisesi.gov.tr internet sitesinde yerini aldı. Sergide, kilisenin fotoğraflarına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

    AKDAMAR KUTSAL HAÇ KİLİSESİ

    Akdamar Adası'nda çok dilli konser
    © AA / Özkan Bilgin
    Akdamar Adası'nda çok dilli konser
    Van Gölü'nde, Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kutsal Haç Kilisesi, Orta Çağ Hristiyan sanatının mimari açıdan önemli eserleri arasında. 915-921 tarihleri arasında inşa edilen ve Ermeni tarihinin önemli merkezlerinin başında gelen kilise, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen yenileme ve onarım çalışması sonrası günümüzde de varlığını sürdürüyor. Akdamar Kutsal Haç Kilisesi, dış duvarlarında yer alan figürlü taş kabartmalarıyla dikkat çekiyor.

    Etiketler:
    Akdamar, Van, Anadolu, Recep Tayyip Erdoğan, fotoğraf sergisi, Akdamar Kilisesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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