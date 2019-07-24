Cumhurbaşkanlığı’ndan bin yıllık Akdamar Kutsal Haç Kilisesi fotoğraf sergisi

- Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler© Sputnik / Burcu Okutan
- Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva© Sputnik / Burcu Okutan
- Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler© Sputnik / Burcu Okutan
- Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler© Sputnik / Burcu Okutan
- Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva© Sputnik / Burcu Okutan
- Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler© Sputnik / Burcu Okutan
- Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nden kareler© Sputnik / Burcu Okutan
‘ANADOLU'NUN FARKLI İNANÇ VE KÜLTÜRLERDE SAKLI ANITLARINI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIK'
Etkinliğe; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Çağatay Özdemir, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar, Ermeni Patrik Kaymakamı Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Surp Agop Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bernard Sarıbay, Alevi Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Güzelgül, Ortaköy Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Mari Mimar, Aşkenaz Cemaati Başkanı Bünyamin Poluman Keribar ve çok sayıda sanatsever katıldı.
MAŞALYAN: ÜLKEMİZİN GÜZELLİKLERİNİ DÜNYAYA SERGİLEYELİM
Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Sahak Maşalyan, ülkenin güzelliklerinin dünyaya sergilenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca etkinliğe ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür etti. Maşalyan, “Akdamar Adası Kutsal Haç Ermeni Kilisesi 1100 yıllık tarihi geride bırakarak gelecek bin yıllara uzanıyor. Bu kilisenin 2005 yılında başlayan restorasyon çalışmalarınca bir anıt kiliseye dönüşmesi bize bu güveni veriyor. Her gittiğimizde tarihi mekanın daha bir özenle ve titiz çalışmalarla tertip olup geliştiğini görüyoruz. Bu etkinlik bir fotoğraf sergisi olmanın çok ötesinde, uluslararası bir tanıtımı öngören daha geniş kapsamlı bir projenin bir parçası olarak düzenlenmektedir. Dünyanın ülkemizdeki kültür ve medeniyet zenginliğiyle daha yakından tanışmaya gereksinimi var. Tarih bu topraklarda başladı ve insanlarımızın kökleri bu topraklarda gömülü. Eğer dünyayı güzellik kurtaracaksa gelin biz de ülkemizin güzelliklerini dünyaya sergileyelim. Etkinliği düzenleyen yetkililere, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında ve İletişim Başkanlığı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nazik davetleri için minnettarız” şeklinde konuştu.
VAN VALİSİ BİLMEZ: BÜTÜN DOSTLARI VAN'A BEKLİYORUM
Van’daki tarihi ve doğal güzelliklerin gezilip görülmesi gerektiğini belirten Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Anadolu'da saklı kalmış başta inanç merkezleri olmak üzere tarihi eserlerin, gün yüzüne çıkartılması, ülkemize ve dünyaya tanıtılması çalışması kapsamında ilk etkinliğin Van'dan başlanması, Akdamar'a Kilisesi'nden başlamasından dolayı, hem şahsım hem de Van halkı adına İletişim Başkanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Akdamar Kilisesi'yle başlayan tanıtım, diğer eserlerimizin de tanıtımına vesile olacak. Doğal güzelliğin yanında tarihi mekanlarımız da insanlar tarafından gezilmeyi, görülmeyi bekliyor. Ben bütün dostları Van'a bekliyorum. Ermeni dostlarımızı da eylül ayının ikinci haftası Akdamar Adası'na bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
KERİBAR: SANAT HAYATIMIN TAÇLARINDAN BİR TANESİ
Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nin fotoğraflarını çeken İzzet Keribar basın mensuplarına yaptığı konuşmasında, “65 yıldır fotoğraf çekiyorum. Bugün böyle bir mekanda, hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bize sipariş edilen çekimden sonra burada fotoğraf çekmek herhalde unutulmayacak bir an oluyor benim için. Benim sanat hayatımın taçlarından bir tanesi” dedi.
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VR VİDEOLAR
AKDAMAR KUTSAL HAÇ KİLİSESİ
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)