'Blade Runner' filmiyle tanınan Hollandalı oyuncu Rutger Hauer yaşamını yitirdi

Kötü adam rolleriyle sinema tarihinde özel bir yere sahip olan Hollandalı oyuncu Rutger Hauer 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İkonik kötü adam rolleriyle sinema tarihinde özel bir yere sahip olan Hollandalı oyuncu Rutger Hauer’in 75 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ABD'de yayımlanan Variety dergisine konuşan Hauer’in temsilcisi Steve Kenis, ünlü oyuncunun geçen Cuma günü Hollanda’daki evinde kısa süreli bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hauer’in bugün yapılan cenaze töreniyle toprağa verildiği öğrenildi.

75 yaşında ölen Altın Küre’li Hollandalı oyuncu en çok ‘Blade Runner’, ‘Yabanın Çağrısı’, ‘Amansız Öfke’, ‘Gece Kuşları’, 'Otostopçu' gibi filmlerde ve ‘The 10th Kingdom’, ‘Merlin’ dizilerinde aldığı rollerle tanınıyor.

Hauer’e 1988’de Altın Küre’yi getiren film ise ‘Sobibor'dan Kaçış’ olmuştu.