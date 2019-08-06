27 yıldır Simpsons dizisi için beste yapan Clausen dava açtı: Yaşım nedeniyle kovuldum

Dava, Fox kanalı, yeni sahibi Disney ve yapımcı James L Brooks'un prodüksiyon şirketi Gracie Films’e karşı açıldı.
Yapımcı Richard Sakai’nin kendisine “Şov artık yeni tarz bir müzik arıyor” dediğini aktaran Clausen, “Bu bir bahane ve yanlış” yorumunu yaptı.
Variety dergisinin aktardığına göre Clausen’in yerine Russell Emanuel, Hans Zimmer ve Steve Kofsky tarafından kurulan Bleeding Fingers Music adlı prodüksiyon şirketi getirildi.
Dava dilekçesinde, ‘daha az para ödenen, ancak gözle görülür bir şekilde daha genç insanların iş için seçildiği’ bilgisine yer verildi.
Ünlü dizinin 550’den fazla bölümü için beste yapan Alf Clausen, 23 kez Emmy Ödülleri’ne aday gösterildi ve iki kere de ödülü kazandı.
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