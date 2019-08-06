Senaryo yazarı Umur Bugay hayatını kaybetti

Aralarında 1980'lerin unutulmaz dizisi Bizimkiler ve Hababam Sınıfı'nın da bulunduğu pek çok dizi ve filmin senaryosunu yazan Umur Bugay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uzun zamandır Kınalıada yaşayan 78 yaşındaki Bugay, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu.

Yaşamı boyunca birçok tiyatro ve sinema çalışmasında imzası bulunan Bugay, 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı serisinin ilk filmini senaryolaştırmıştı. 1988 yılından itibaren ekran fenomeni haline gelen dizi film ‘Bizimkiler'in de senaristiydi.

Yılmaz Güney'in başrolde yer aldığı ‘Cemil' ile Kemal Sunal'ın başrolde olduğu ‘Kapıcılar Kralı','Çöpçüler Kralı', ‘Davacı', ‘Düttürü Dünya' adlı sinema filmlerinin senaryolarını da Bugay yazmıştı.

Bugay'ın ödülleri arasında, 1976 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü aldığı ve Uğur Dündar'ın başrolde oynadığı İşte Hayat filmi de yer alıyor.

UMUR BUGAY KİMDİR?

1941 yılında Ankara'da dünyaya gelen senarist, oyuncu, yönetmen, dramaturg, yazar Umur Bugay, 1959'da Haydarpaşa Lisesi ve 1964'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu.

Arena Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu'nda, oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev aldı. Oyun yazarlığına ise 1972'de başladı. Çoğu oyunu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahnelendi ve 1975 yılından sonra ise çeşitli gazete ve dergilerde, mizah ağırlıklı öyküleri ve röportajları yayınlandı.

1974'te Atıf Yılmaz ile birlikte yazdığı ve Yılmaz Güney'in yönettiği "Cemil" adlı senaryo ile sinemaya geçiş yaptı. 1988 yılında yazmaya başladığı "Bizimkiler" dizisinin TRT'de gösterilmesiyle üne kavuştu.

Sanatçının anılarını kaleme aldığı "Oğlum Adam Olacak" adlı kitabı Ocak 2017'de yayınlandı.

Aralarında Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Memduh Ün de olduğu önemli yönetmenlerle çalıştı. Ulusal ve uluslararası pek çok ödüle değer görüldü.

Bugay'ın vefatının ardından Oyuncular Sendikası, birçok sanatçı ve siyasetçi başsağlığı mesajları paylaştı.

Kıymetli ustamız Umur Bugay abimizin mekanı cennet olsun.Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) August 6, 2019

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UMUR BUGAY..🖤😔İlk defa kameraların önüne beni çıkaran adam..Büyük Yapımcı,Senarist..Özü sözü doğru,Onurlu,ilkeli,dürüst adamdı..Mekanın cennet olsun ustam..🙏 — zaferalgoz (@zaferalgoz) August 6, 2019

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Değerli senarist, yönetmen, oyuncu, dramaturg ve yazar Umur Bugay'ı kaybettik, çok üzgünüz. Ailesine, dostlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/FtQHJI1SuU — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) August 6, 2019

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Bir kuşak onun senaryosunu yazdığı, yönettiği fimlerle büyüdü; sabırsızlıkla beklenen, bize bizi anlatan diziler ve fimlerde hep onun imzası vardı. Umur Bugay çok üretken bir senarist ve yönetmendi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/ZisCo8zubG — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 6, 2019

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Ustamı ve ağabeyimi kaybettim.Türk sinemasına ve televizyonlara katkısı çok büyüktür.Sevenlerine sabır diliyorum.Hiç unutulmayacaksın Umur agabey... #umurbugay pic.twitter.com/gwyAVK0jyy — Gani Müjde (@GaniMujde) August 6, 2019

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Senaryo sanatının erişilmez yeteneklerinden, ustaların ustası Umur Bugay'a sonsuz teşekkürler.🙏 — Doğu Yücel (@doguyucel) August 6, 2019

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