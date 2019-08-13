Jennifer Lopez'in Antalya'daki konser için aldığı ücret belli oldu

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in Antalya'da verdiği konser için 1 milyon dolar aldığını söyledi.

Cengiz Semercioğlu, Hürriyet'te "Jennifer Lopez konser için 1 milyon dolar aldı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Jennifer Lopez’in Antalya’daki Regnum Carya’da verdiği konser, Lopez’in sahne performansıyla, öncesi, sonrasıyla çok konuşuldu" ifadesini kullandı.

Semercioğlu şöyle devam etti:

"Yazılmayan tek bir şey kaldı, onu da ben yazayım; Lopez’in konser için aldığı ücret...

Kendi cebine koyduğu rakam tam 1 milyon dolar.

Aslında konser ücreti 1.5 milyon dolarmış ama Moskova konserinin hemen peşine bağlanabildiği için 1 milyon dolara düşmüş.

200 bin dolara yakın da ekip ve diğer giderler için harcanmış.

Benim en çok merak ettiğim, Opet’in yüzde 50’sini sattıktan sonra turizme yönelen ve Regnum markasını yaratan Fikret Öztürk’ün ve grubun geri dönüşten memnun olup olmadığıydı.

Çok memnunlarmış...

Grubu da tanıyan bir iş insanı arkadaşıma sordum; ‘JLo’ya bu kadar para vermek yerine bir Türk sanatçı çıkarsalar olmaz mıydı?’ diye.

‘Mesela Tarkan’ı çıkarsalar çok daha az ödeyip aynı geri dönüşü alabilirlerdi’ dedim.

Arkadaşım; ‘Regnum Carya Golf&Spa Resort, 250 milyon doların üzerinde bir fiyata mâl olmuş müthiş bir turizm yatırımı’ dedi.

‘Ve otelin Türk müşterisi yüzde 15 civarında’ diye de ekledi.

Dolayısıyla Türk müşteriden daha çok yabancı müşteriye yönelik ve Regnum’u dış pazarda konuşturmak için yapılmış bir hareketmiş bu konser.

Bu kadar ilgi göreceklerini beklemedikleri için hatta ilk başta bilet fiyatlarını düşük tutmuşlar.

Geçen yıl Dua Lipa’yı getirmişlerdi. Bu sene Jennifer Lopez...

2020’de ise çok daha büyük bir ismi getirmek istiyorlarmış.

Geri dönüşü olmasa yapmazlardı herhalde değil mi?

Bu yatırımları yapmak, bu konserleri düzenlemek turizmimizin gücünü gösteriyor aslında. Bu yüzden tebrik etmek lazım."