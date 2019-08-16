Rus piyanist Grinko: Rusya'da şarkı bitince, Türkiye'de ise başladığında alkışlıyorlar

'Valse' adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayarak dünya çapında müzikseverlerin beğenisini kazanan Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Yevgeniy Grinko, 17 yıldır müzik ağırlıklı çalışmalarını sürdürüyor.
Moskova'nın yakınında Zhukovsky adlı küçük bir kasabada yaşayan, fakat kısa sürede adını tüm dünyaya duyuran başarılı piyanist, konserlerinde piyanonun yanı sıra gitar ve davul da çalıyor.
Daha önce de Türkiye'de kapalı gişe birçok konser veren sanatçı, Türkiye'deki konserleriyle sanat hayatı ve kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
'ROCK GRUBUMUZUN DAĞILMASI BENİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU'
Üyesi olduğu rock grubunun dağılmasıyla yaşamında değişimin başladığını aktaran Grinko, şu bilgileri verdi:
Rus piyanist, konserlere çıkmadan önce bazen endişeli, bazen çok neşeli ve heyecanlı hissettiğini ifade ederek, kendisini en rahat hissettiği yerin ise sahne olduğunu dile getirdi.
TARKAN RUSYA'DA HALA ÇOK MEŞHUR'
İnsanları müzikle mutlu etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Grinko, "Daha önce Türkiye'den 'Cesur ve Güzel' isimli dizi için müzik hazırlamam istendi. Fakat fazla zaman veremedikleri için bunu gerçekleştiremedik. Gelecekte başka projeler olursa değerlendirebiliriz" ifadelerine yer verdi.
'UFUK BAYDEMİR'İN ŞARKISINI ÇOK BEĞENİYORUZ'
Kendi kültüründen izleri bestelerine taşıyan Yevgeniy Grinko, Bayhan prodüksiyon tarafından gerçekleşen Turkiye turnesi kapsamında 7 Ekim'de Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum'da, 9 Ekim'de Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde, 10 Ekim'de Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde, 11 Ekim'de Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi içerisinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi'nde, 15 Ekim'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 16 Ekim'de Adana'da Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ve 17 Ekim'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde konser verecek.
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