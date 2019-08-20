Altın Portakal'a Türkan Şoray'lı dönüş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, festival idari direktörü ve başkan başdanışmanı Cansel Çevikol Tuncer ile festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Festivalin geçmişinden bahseden Böcek, "Söz verdiğimiz gibi festivalimiz özüne dönüyor ve halkımızla buluşuyor. Kent merkezi ve ilçelerimizdeki kültür solanlarında, TIR'larımızla açık hava film gösterimleri yaparak, halkımızı bu coşkuya ortak ediyoruz" dedi.
ULUSAL KATEGORİ GERİ DÖNDÜ
FESTİVALDE İLK: ALTIN PORTAKAL SİNEMA OKULU
Altın Portakal Film Festivali'nin endüstri bölümü Antalya Film Forum'un sinemaya destek olduğuna vurgu yapan Böcek, bu yıl bir yeniliğe daha imza atacaklarını anlattı. Böcek, şöyle devam etti:
"Türkiye'de üniversitelerde radyo, televizyon, sinema, medya iletişim ve görsel sanatlar eğitimi alanında 100 öğrencimizi festivalimize davet ediyoruz. Gençlerimizin festival programındaki tüm etkinliklerimize konuk olarak katılacaklar. Festivalimiz Türkiye'nin dört bir yanından katılacak gençlerle bir sinema okuluna dönüşecek. Biz buna Altın Portakal Sinema Okulu adını verdik. Böylece geleceğimizin sinemacılarına gerçek bir atölye sunmuş olacağız. Yeşilçam'ın diğer adı Antalya'dır."
BİR MİLYON 357 BİN 500 LİRA DEĞERİNDE ÖDÜL
Geçmiş yılların bütçesinin yarısı oranında bir bütçe ile festivali düzenleyeceklerini belirten Tuncer, belediyenin her tarafından olduğu gibi festival kapsamında bu tasarrufu uygulayacaklarını söyledi
TÜRKAN ŞORAY'LI FESTİVAL AFİŞİ
Tuncer, bu yılın yeniliklerinden birinin de sektördeki kadın emeğinin görünürlüğüne dikkat çekmek amacıyla verecekleri 50 bin lira değerindeki 'Cahide Sonku Ödülü' olacağını vurguladı.
Cansel Çevikol Tuncer, Cahide Sonku'nun Türk sinemasının önemli bir ismi olduğunu söyledi. Türkan Şoray'lı festival afişini de anlatan Tuncer, "Afiş, Altın Portakal Film Festivali'ni özüne döndürme düşüncemize uygun olarak tasarlandı. Afişimizde sinemamızın sultanı Türkan Şoray var. 1964 yılında düzenlenen Acı Hayat filmindeki rolüyle ilk kez 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan sanatçımızın bu güzel fotoğrafı afişimizi süsledi. Ulusal yarışmanın döndüğü bu yıl, sinemamıza onun eşsiz görüntüsüyle merhaba demek bizim için çok anlamlı. Kendisini, sağlığı elverirse burada ağırlamak, bizim için memnuniyet verici olur" dedi.
ULUSAL AĞIRLIKLI OLACAK
REİS ÇELİK TARTIŞMASI
Boyacıoğlu, festivalin danışmanı olarak açıklanan yönetmen Reis Çelik'e yönelik eleştirilerin sorulması üzerine, sansürün damga vurduğu 2014 yılında festivalin danışmanlarından birinin Reis Çelik olduğuna yönelik belgeyi görmek istediğini dile getirdi. Boyacıoğlu, "Reis Çelik, ulusal yarışma sona erdikten sonra protestoyu başlatıp, ulusal yarışmanın geri dönmesi için mücadele eden ilk kişidir. Reis Çelik'in kalemi kuvvetli ve sivridir. Kendisi Antalya'da, gidin konuşun" dedi.
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NE KADAR ALACAĞINI AÇIKLADI
Uluslararası ve dünya sineması bölümlerinin devam edeceğini vurgulayan Boyacıoğlu, "Festivallerin büyük çoğunluğu Cannes ve Berlin'e benziyor. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Önceliğimiz kendi sinemamız olacak, kendi insanlarımız. Öğlen sohbetleri diye bir şey düşünüyorum. Uğur Yücel ve Ercan Kesal, evet dediler. Ulusal filmlere daha fazla ağırlık vermek istiyoruz. Bahsedildiği gibi 1 milyon değil 125 bin lira alacağım. 41 festivalde görev aldım. Bu rekor değil, 26 ülkede Türk sinemasını tanıttım. Burada da ne yapacağımı biliyorum" diye konuştu.
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