Matrix 4, resmen Keanu Reeves ile geliyor

Beyazperde.com'un Variety'den aktardığına göre, Warner Bros. Picture Group Başkanı Toby Emmerich duyuruyu bugün yaptı. Emmerich, "Lana ile birlikte 'Matrix'e tekrar girmek konusunda daha heyecanlı olamazdık" dedi.
Emmerich ayrıca, "Lana gerçek bir vizyoner, Matrix evrenindeki bu yeni bölümü yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Filmin senarist odasında Wachowski'ye ek olarak, Wachowski kardeşlerle Sense8 dizisinde birlikte çalışan Aleksandar Hemon ve 'Bulut Atlası' romanının ünlü yazarı David Mitchell da yer alıyor.
Filmin detayları ya da orijinal üçlemede Laurence Fishburne tarafından canlandırılan Morbius karakterinin nasıl ele alınacağı gibi detaylar şu an için belirsizliğini koruyor. İddialara göre Morbius karakteri için daha genç bir oyuncu seçimi gerçekleşebilir.,
Serinin daha önceki üç film, küresel gişede toplamda 1.6 milyar dolardan fazla kazanmıştı. Üçü de Lana ve kız kardeşi Lilly Wachowski tarafından yazılmış ve yönetilmişti. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss üç filmde de Laurence Fishburne ile birlikte başrolleri üstlenmişti.
'Matrix Revolutions' filmi insanla makine arasındaki savaşı hassas bir çözüme ulaştırarak sonlanmıştı. Ama aynı zamanda Neo ve Trinity’nin de hayatlarını sona erdirmişti.
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