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01:00 21 Ağustos 2019
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    Matrix 4, resmen Keanu Reeves ile geliyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Kültür & Sanat
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    Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss 'Matrix 4' ile yeniden seyircilerin karşısına çıkacak.

    Sinema
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    Matrix 4 filmi ile Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss, sırasıyla Neo ve Trinity rollerine geri dönüyor. Warner Bros. Pictures ve Village Roadshow Pictures ortaklığında çekilecek olan 4. devam filminde yönetmen koltuğuna, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden biri olan Lana Wachowski oturacak. Filmin senaryosu da Lana Wachowski'ye ait olacak.

    Beyazperde.com'un Variety'den aktardığına göre, Warner Bros. Picture Group Başkanı Toby Emmerich duyuruyu bugün yaptı. Emmerich, "Lana ile birlikte 'Matrix'e tekrar girmek konusunda daha heyecanlı olamazdık" dedi.

    Emmerich ayrıca, "Lana gerçek bir vizyoner, Matrix evrenindeki bu yeni bölümü yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

    Filmin senarist odasında Wachowski'ye ek olarak, Wachowski kardeşlerle Sense8 dizisinde birlikte çalışan Aleksandar Hemon ve 'Bulut Atlası' romanının ünlü yazarı David Mitchell da yer alıyor.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Kulis dedikodularına göre filmin prodüksiyonuna 2020 yılının iilk çeyreğinde başlanacak. Warner Bros., son birkaç yıldır Matrix evrenine geri dönmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor, ancak filmin hakları konusunda yaşanan sıkıntılar süreci yavaşlatıyordu. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, stüdyo gelişmeyi hızlandırma fırsatı buldu. 

    Filmin detayları ya da orijinal üçlemede Laurence Fishburne tarafından canlandırılan Morbius karakterinin nasıl ele alınacağı gibi detaylar şu an için belirsizliğini koruyor. İddialara göre Morbius karakteri için daha genç bir oyuncu seçimi gerçekleşebilir.,

    Serinin daha önceki üç film, küresel gişede toplamda 1.6 milyar dolardan fazla kazanmıştı. Üçü de Lana ve kız kardeşi Lilly Wachowski tarafından yazılmış ve yönetilmişti. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss üç filmde de Laurence Fishburne ile birlikte başrolleri üstlenmişti.

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    Yönetmen Lana Wachowski; "Lilly ile 20 yıl önce gerçekliğimizle ilgili aradığımız fikirlerin çoğu şimdi daha da alakalı. Bu karakterler hayatıma tekrar dahil olduğu için çok mutluyum ve harika arkadaşlarımla çalışacağım başka bir şans için minnettarım" diye konuştu.

    'Matrix Revolutions' filmi insanla makine arasındaki savaşı hassas bir çözüme ulaştırarak sonlanmıştı. Ama aynı zamanda Neo ve Trinity’nin de hayatlarını sona erdirmişti.

    Etiketler:
    Warner Bros. Pictures Group Başkanı Toby Emmerich, Keanu Reeves, Warner Bros, Matrix
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