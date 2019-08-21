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13:10 21 Ağustos 2019
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    ‘Çalıntı Oscar’ davası düştü

    © AP Photo / Jordan Strauss
    Kültür & Sanat
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    Geçen yıl ‘En İyi Kadın Oyuncu’ unvanına layık görülen Frances McDormand’ın Oscar Ödülü’nün çalınması hakkında görülen dava düştü.

    Sam Rockwell, Frances McDormand, Allison Janney and Gary Oldman - Oscar 2018
    © REUTERS / Mike Blake
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    ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmindeki performansıyla geçen yıl ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Oscar’ını alan Frances McDormand, ünlü heykelciğinin çalınmasına dair görülen dava ‘ilerleme olamadığı’ gerekçesiyle düşürüldü. Ancak bölge savcısı dosyanın neden ilerlemediğine dair ayrıntılı bilgi vermedi.

    2018 yılı Oscar ödül Töreni’nin ardından düzenlenen resmi kutlama partisine katılan 58 yaşındaki Terry Bryant, McDormand’ın Oscar heykelciğini alarak mekândan ayrılmaya çalışmıştı.

    Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Bryant, elinde heykelcikle birlikte basına da poz vermiş ve “Başardık” demişti.

    Terry ​Bryant gözaltına alınırken ödül de Frances McDormand'a iade edilmişti.

    Oscar Ödül Töreni
    © REUTERS / Lucy Nicholson
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    Bryant’ın avukatı önceki duruşmalarda, müvekkilinin heykeli saklama niyetinde olmadığını söyleyerek savunma yapmıştı.

    ELBİSE DE ÇALINDI

    Daha önce de Kenya asıllı oyuncu Lupita Nyong'o'nun 2015 Oscar ödül töreninde giydiği 150 bin dolar değerindeki Calvin Klein marka elbise çalınmıştı.

    Üzerinde 6 bin doğal inci tanesi ile işlenmiş olan elbise Nyong'o' nun Hollywood'da kaldığı London Hotel'deki odasından alınmıştı.

    Etiketler:
    Frances McDormand, Dava, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Terry Bryant, çalıntı, Ödül, En İyi Kadın Oyuncu, Oscar Ödülü
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