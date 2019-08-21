‘Çalıntı Oscar’ davası düştü

‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmindeki performansıyla geçen yıl ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Oscar’ını alan Frances McDormand, ünlü heykelciğinin çalınmasına dair görülen dava ‘ilerleme olamadığı’ gerekçesiyle düşürüldü. Ancak bölge savcısı dosyanın neden ilerlemediğine dair ayrıntılı bilgi vermedi.

2018 yılı Oscar ödül Töreni’nin ardından düzenlenen resmi kutlama partisine katılan 58 yaşındaki Terry Bryant, McDormand’ın Oscar heykelciğini alarak mekândan ayrılmaya çalışmıştı.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Bryant, elinde heykelcikle birlikte basına da poz vermiş ve “Başardık” demişti.

WATCH: L.A. police arrest party-goer for allegedly stealing Frances McDormand's #Oscar from an after-party https://t.co/VznRW3K4On pic.twitter.com/nO5nw6IN83 — Reuters Top News (@Reuters) March 6, 2018

Terry ​Bryant gözaltına alınırken ödül de Frances McDormand'a iade edilmişti.

Bryant’ın avukatı önceki duruşmalarda, müvekkilinin heykeli saklama niyetinde olmadığını söyleyerek savunma yapmıştı.

ELBİSE DE ÇALINDI

Daha önce de Kenya asıllı oyuncu Lupita Nyong'o'nun 2015 Oscar ödül töreninde giydiği 150 bin dolar değerindeki Calvin Klein marka elbise çalınmıştı.

Üzerinde 6 bin doğal inci tanesi ile işlenmiş olan elbise Nyong'o' nun Hollywood'da kaldığı London Hotel'deki odasından alınmıştı.