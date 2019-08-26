Tom Holland: Örümcek Adam'ın geleceği farklı olacak

Oyuncu Tom Holland, Örümcek Adam'ın Marvel'ı terk etmesi hakkında ilk kez konuştu ve “Örümcek Adam'ın geleceği farklı olacak, ama aynı derecede harika ve şaşırtıcı olacak ve onu daha da havalı hale getirmek için yeni yollar bulacağız" dedi.

Örümcek Adam serisinin Marvel'ı terk etmesinin ardından 'Peter Parker' karakterine hayat veren oyuncu Tom Holland'dan ilk yorumlar geldi.

Disney ve Pixar’ın ortak yapımı olan animasyon 'Hadi Gidelim'in seslendirme kadrosunda bulunan Holland, bu nedenle D23 Fuarı'nda hayranlarının karşısına çıktı.

Beyazperde’nin haberine göre, söz konusu filmin seslendirme kadrosunda 'Galaksinin Koruyucuları' serisinde Star-Lord lakaplı Peter Quill'e hayat veren Chris Pratt'in de bulunduğunu hatırlatan Holland, "Biz buraya son gelişimizde, Titan'da savaşan uzay dostlarıydık" dedi.

Holland'ın bu sözleri Marvel Sinematik Evreni'nin baş yapıtlarından biri olan Avengers: Infinity War'a gönderme olarak yorumlandı.

Sözlerinin devamında "Şimdi de Los Angeles'ta savaşan elf arkadaşlarız" diyen Holland, 'Örümcek Adam' karakterinin Marvel'ı terk etmesi hakkında şöyle konuştu:

"Beş harika film çektik. Beş muhteşem yıl oldu. Hayatımın en harika zamanlarını yaşadım. Kim bilir gelecek neler gösterecek? Ama bildiğim tek şey; Örümcek Adam'ı oynarken çok keyifli zaman geçirmeye devam edeceğim. Çok eğlenceli olacak, her ne şekilde ilerlemeyi seçersek seçelim. Örümcek Adam'ın geleceği farklı olacak, ama aynı derecede harika ve şaşırtıcı olacak ve onu daha da havalı hale getirmek için yeni yollar bulacağız."

© AFP 2019 / CHRIS DELMAS Örümcek Adam, Marvel Evreni'ne veda edebilir

Gelen anlaşmazlık haberlerine göre, Sony Pictures’ın çalışmalarını yürüttüğü, sıradaki iki Örümcek Adam filminde, önde gelen yaratıcı yapımcı olarak Kevin Feige yer almayacak. Yönetmen Jon Watts ve yıldız Tom Holland gelecek filmler için kadroda kalmaya devam edecekler. Ancak aylardır süren anlaşmazlığın bu talihsiz sonucu değişmediği sürece Marvel Studios Örümcek Adam filmlerinden elini çekmiş olacak.

Anlaşmazlık, Disney'in gelecekteki Örümcek Adam filmlerinde, ileride 50/50 ortaklıkla sonuçlanabilecek olan ortak finansman hissesi almak istemesinden kaynaklandı. Örümcek Adam evrendeki anlaşmayı başka filmlere de yayabilecek tartışmalar bile vardı. Sony, Marvel Studios'un brüt kazancın yüzde 5'ine yakın bir oranı aldığı anlaşma şartlarını devam ettirmeyi teklif etti, ancak Disney reddetti.