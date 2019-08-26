Marvel'in patronu Örümcek Adam 'ayrılığı' hakkında ilk kez konuştu: Sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyorduk

Entertainment Weekly dergisine konu hakkındaki ilk açıklamasını yapan Marvel Stüdyoları’nın Başkanı Kevin Feige, “Bun yapmaya devam etmek için önümüzde sınırlı bir zaman dilimi olduğun biliyorduk ve hikâyeyi anlatmak istediğimiz gibi anlattık ve ben bunu n için her zaman minnettar olacağım” dedi.

Örümcek Adam’ı ‘minnet ve neşeyle’ andığını söyleyen Feige, “Marvel Sinematik Evreni kapsamında örümcek Adam ile beş film yapmak zorundaydık: İki tanesi bağımsız ve üç tanes, de Avengers kadrosuyla. Bu asla gerçek olmayacağını düşündüğüm bir hayaldi. Sonsuza kadar süremeyecekti” ifadelerini kullandı.

Disney tarafından satın alınan Marvel ve Sony arasında yaşanan gelir paylaşımı krizi nedeniyle Spider Man filmlerinin Marvel Stüdyoları'yla olan bağlarının tamamen kesilebileceği belirtiliyordu.

Disney'in film gelirlerinin yarı yarıya paylaşılmasını istediği ancak Sony'nin bu öneriyi kabul etmediği belirtiliyor. Bunun yerine Sony, Marvel’in brüt kazancın yüzde 5'ine yakın bir oranı aldığı anlaşma şartlarını devam ettirmeyi teklif etti ancak Disney de bunu reddetti.

Anlaşmazlık için Disney’yi suçlayan Sony’nin, karakteri Feige olmadan devam ettirebileceklerini düşündüğü belirtiliyor.

Marvel filmlerinin toplam gişe hasılatı 22 milyar doları geçerken, Örümcek Adam giderek Marvel Sinematik Evreni’nin en popüler karakteri konumuna geldi.

2 Temmuz’da gösterime giren ‘Spider-Man: Far From Home’ (Örümcek Adam: Evden Uzakta) sadece en çok izlenen Örümcek Adam filmi olmakla kalmadı, Sony’nin en yüksek hasılat elde eden filmi oldu.

Film 1,109 milyar dolarlık hasılata ulaşarak tarihi bir başarı elde etti.