Kayıt
17:25 26 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Marvel'in patronu Örümcek Adam 'ayrılığı' hakkında ilk kez konuştu: Sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyorduk

    © AFP 2019 / Jesse Grant
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Örümcek Adam karakterinin Marvel Sinematik Evreni’ne veda etmesiyle sonuçlanabilecek anlaşmazlık hakkında sessizliğini bozan Marvel patronu Kevin Feige, “Sonsuza kadar sürmeyecekti” dedi.

    Spider-Man
    © Flickr/ Sebastian Galiano
    Örümcek Adam hayranları örgütleniyor: Disney ile uzlaşması için Sony'yi protesto edecekler
    Entertainment Weekly dergisine konu hakkındaki ilk açıklamasını yapan Marvel Stüdyoları’nın Başkanı Kevin Feige, “Bun yapmaya devam etmek için önümüzde sınırlı bir zaman dilimi olduğun biliyorduk ve hikâyeyi anlatmak istediğimiz gibi anlattık ve ben bunu n için her zaman minnettar olacağım” dedi.

    Örümcek Adam’ı ‘minnet ve neşeyle’ andığını söyleyen Feige, “Marvel Sinematik Evreni kapsamında örümcek Adam ile beş film yapmak zorundaydık: İki tanesi bağımsız ve üç tanes, de Avengers kadrosuyla. Bu asla gerçek olmayacağını düşündüğüm bir hayaldi. Sonsuza kadar süremeyecekti” ifadelerini kullandı.

    Disney tarafından satın alınan Marvel ve Sony arasında yaşanan gelir paylaşımı krizi nedeniyle Spider Man filmlerinin Marvel Stüdyoları'yla olan bağlarının tamamen kesilebileceği belirtiliyordu.

    © AFP 2019 / Chris Delmas
    Tom Holland: Örümcek Adam'ın geleceği farklı olacak
    Disney'in film gelirlerinin yarı yarıya paylaşılmasını istediği ancak Sony'nin bu öneriyi kabul etmediği belirtiliyor. Bunun yerine Sony, Marvel’in brüt kazancın yüzde 5'ine yakın bir oranı aldığı anlaşma şartlarını devam ettirmeyi teklif etti ancak Disney de bunu reddetti.

    Anlaşmazlık için Disney’yi suçlayan Sony’nin, karakteri Feige olmadan devam ettirebileceklerini düşündüğü belirtiliyor.

    Marvel filmlerinin toplam gişe hasılatı 22 milyar doları geçerken, Örümcek Adam giderek Marvel Sinematik Evreni’nin en popüler karakteri konumuna geldi.

    2 Temmuz’da gösterime giren ‘Spider-Man: Far From Home’ (Örümcek Adam: Evden Uzakta) sadece en çok izlenen Örümcek Adam filmi olmakla kalmadı, Sony’nin en yüksek hasılat elde eden filmi oldu. 

    Film 1,109 milyar dolarlık hasılata ulaşarak tarihi bir başarı elde etti. 

    Etiketler:
    Marvel, Sony, Spider Man, Örümcek Adam, Kevin Feige
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Geleneksel kıyafet giyen Moğol kızı.
    Zaman akışının yavaşladığı ülke: Moğolistan
    Karikatür
    Macron ve Bolsonaro arasında Amazonlar'daki yangın gerginliği
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet