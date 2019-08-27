Marvel, Disney+'a gelecek üç yeni diziyi açıkladı

Marvel Studios, Kaliforniya’da düzenlenen D23 Expo etkinliğinde Disney’in yeni çevrimiçi platformu Disney+’a gelecek üç yeni diziyi açıkladı. Açıklanan diziler Ms. Marvel, Moon Knight ve She-Hulk şeklinde oldu.

Webtekno’nun haberine göre Loki, Scarlet Witch, Falcon, Winter Soldier ve Hawkeye dizilerinden sonra duyurulan, Marvel’ın Disney+’a özel çıkaracağı yeni diziler şöyle:

‘MARVEL SİNEMATİK EVRENİNİN İLK MÜSLÜMAN SÜPER KAHRAMANI’

Marvel sinematik evreninin ilk Müslüman süper kahramanı Kamala Khan, Pakistan asıllı bir Amerikandır. Kamala Khan, süper kahraman hayranı olan lise öğrencisidir. Khan, Terrigen Mist olarak bilinen maddeye maruz kaldığında süper güçlerine kavuşur. İdolü olan Captain Marvel karakterine esinlenerek kendine Ms. Marvel ismini uygun gören karakterimiz, New Jersey’i bitmek bilmeyen kötü olaylardan korur.

It’s official: First Muslim superhero Ms. Marvel is joining the Marvel Cinematic Universe https://t.co/Gl91xqho2Z pic.twitter.com/zMQmrOsQ8n — CNA (@ChannelNewsAsia) August 25, 2019

Moon Knight, çizgi roman okuyucularının karşısına ilk defa 1975’de yayınlanan Werewolf By Night’ın 32. sayısında çıkmıştı.

Gerçek adı Marc Spector olan Moon Knight, gün içinde taksicilik yapan Jake Lockley, para içinde yüzen ve eğlencenin dibine vuran Steven Grant, Spector’un ve Khonshu’nun yumruğu olan Moon Knight ve kendi karakteri, eskiden yetenekli ve başarılı bir asker olan Marc Spector karakterlerine sahiptir.

​SHE-HULK

Adı Jennifer Walters olan She-Hulk, çizgi romanlarda Bruce Banner’ın kuzeni olarak geçiyor. Walters, bir araba kazası sonucunda hastaneye düşer ve acil kan ihtiyacı doğar. Hastanedeki tek uygun kan ise Hulk kuzeni Banner’dan bulunur.

Banner’dan aldığı gamma ışınlarıyla dolu kan, Walters’a da benzer güçleri kazandırır. Bruce Banner’dan farkı ise yeşil yaratığa öfkelendiğinde değil, kendi istediği zaman dönüşebilmesi.

​Marvel başkanı Kevin Feige’in, duyurdukları diziler hakkında çok fazla detay vermediği belirtildi.