Marvel, Disney+'a gelecek üç yeni diziyi açıkladı

Webtekno’nun haberine göre Loki, Scarlet Witch, Falcon, Winter Soldier ve Hawkeye dizilerinden sonra duyurulan, Marvel’ın Disney+’a özel çıkaracağı yeni diziler şöyle:
‘MARVEL SİNEMATİK EVRENİNİN İLK MÜSLÜMAN SÜPER KAHRAMANI’
Marvel sinematik evreninin ilk Müslüman süper kahramanı Kamala Khan, Pakistan asıllı bir Amerikandır. Kamala Khan, süper kahraman hayranı olan lise öğrencisidir. Khan, Terrigen Mist olarak bilinen maddeye maruz kaldığında süper güçlerine kavuşur. İdolü olan Captain Marvel karakterine esinlenerek kendine Ms. Marvel ismini uygun gören karakterimiz, New Jersey’i bitmek bilmeyen kötü olaylardan korur.
It’s official: First Muslim superhero Ms. Marvel is joining the Marvel Cinematic Universe https://t.co/Gl91xqho2Z pic.twitter.com/zMQmrOsQ8n— CNA (@ChannelNewsAsia) August 25, 2019
Moon Knight, çizgi roman okuyucularının karşısına ilk defa 1975’de yayınlanan Werewolf By Night’ın 32. sayısında çıkmıştı.
Gerçek adı Marc Spector olan Moon Knight, gün içinde taksicilik yapan Jake Lockley, para içinde yüzen ve eğlencenin dibine vuran Steven Grant, Spector’un ve Khonshu’nun yumruğu olan Moon Knight ve kendi karakteri, eskiden yetenekli ve başarılı bir asker olan Marc Spector karakterlerine sahiptir.
‘She Hulk’, ‘Moon Knight’ & ‘Ms. Marvel’ Live-Action Series In Development F… https://t.co/Qjgo1ul6oS— Luxoney (@LuxoneyOfficial) August 27, 2019
SHE-HULK
Banner’dan aldığı gamma ışınlarıyla dolu kan, Walters’a da benzer güçleri kazandırır. Bruce Banner’dan farkı ise yeşil yaratığa öfkelendiğinde değil, kendi istediği zaman dönüşebilmesi.
MARK RUFFALO welcomes SHE-HULK to the #MCU:https://t.co/tuWv3qF8t8 pic.twitter.com/z3guyg4RLQ— ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) August 27, 2019
Marvel başkanı Kevin Feige’in, duyurdukları diziler hakkında çok fazla detay vermediği belirtildi.
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