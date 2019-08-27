Türkiye'den Azerbaycan'a uzanan sıradışı polisiye komedi 'Hareket Sekiz', 4 Ekim’de vizyonda

Ali Yorgancıoğlu yönetmenliğinde izleyicisini güldürme konusunda iddialı olan film "Hareket Sekiz"den yeni bir teaser yayınlandı. Çekimleri, Türkiye ve Azerbaycan’da yapılan filmin gösterimi 4 Ekim’de yapılacak.

Üç polisin macerasını anlatan "Hareket Sekiz”in sinemanın yeni sezonunda, dönemin ilk önemli komedi filmi olarak yer alması bekleniyor.



© Fotoğraf : Twitter Çekimleri İstanbul ve Bakü'de yapılan Hareket Sekiz'in senaryosu Yanlış Anlama filminden tanınan Ayberk Çınar tarafından kaleme alındı.

Hareket Sekiz'in, aksiyon ve komedi sahneleriyle göz dolduracağı belirtiliyor. Tesadüfi başarılarla karşımıza çıkan üç polisin hikayesiyle film, kahkaha tufanı için izleyicisinin hazır olmasını bekliyor. Türkiye Sineması'nda kendini kanıtlamış olan başarılı isim Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Hareket Sekiz'in oyuncu kadrosunda Gürgen Öz, Onur Atilla, Ali Sunal, Sarp Bozkurt, Devrim Yakut, Bihter Dinçel, Hande Katipoğlu ve Aykut Taşkın gibi önemli isimler yer alıyor.

Filmin müziklerini, Murat Başaran Mayki besteledi. Hareket Sekiz'in yapımcılığı ise Levent Cengizhan tarafından üstlenildi. Oyuncu kadrosu ve konusuyla iddialı olan Hareket Sekiz'in izleyicileriyle 4 Ekim 2019 tarihinde buluşması planlanıyor.

