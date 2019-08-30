Yeni uzay temalı bilim kurgu filmi Ad Astra hakkında konuşan ABD'li oyuncu Brad Pitt, "Oralarda bir yerlerde yaşamın var olduğuna inanmak istiyorum. Nasıl bir yaşam? Bizden daha çok gelişmişler mi? Yoksa daha az mı? Kim bilir... Biz yaşarken bunu öğrenebilecek miyiz? Bilmiyorum. Bu konuda çok kafa yormuyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni filmi Ad Astra'da (Yıldızlara Doğru) Roy McBride karakterini canlandıran oyuncu Brad Pitt rolü ve uzayla ilgili konuştu.

Dünya'yı tehdit eden ve Güneş Sistemi'nden gelen bir felaketi önlemeye çalışan McBride karakteri, oyuncu Tommy Lee Jones'un canlandırdığı ve 10 yıl önce Neptün’e gittiği bir görevde kaybolan babasını aramak için uzay yolculuğuna başlıyor. İnsanların Ay ve Mars üzerinde yaşam istasyonları ile araştırma merkezleri kurduğu yakın gelecekte geçen filmde McBride'ın babasını bulma yolculuğu kendini bulma macerasına dönüşüyor.

Reuters ajansına verdiği demeçte filmi anlatan ve Dünya dışı yaşamın varlığını de sorgulayan film için 'ruhun içsel yolculuğu' nitelemesi yaptı ve şunları söyledi: "Oralarda bir yerlerde yaşamın var olduğuna inanmak istiyorum. Nasıl bir yaşam? Bizden daha mı çok gelişmişler? Yoksa daha az mı? Kim bilir... Biz yaşarken bunu öğrenebilecek miyiz? Bilmiyorum. Bu konuda çok kafa yormuyorum."

‘Ad Astra’, 7 Eylül'e kadar sürecek olan Venedik Film Festivali'ndeki Altın Aslan ödülü için yarışan 21 filmden biri.

Hollywood heartthrob Brad Pitt says he believes life exists beyond Earth, but that he wouldn't be too keen to travel to space, even if given the chance. More here: https://t.co/IIHHQNAoIX pic.twitter.com/EV7gXm36AY — Reuters Top News (@Reuters) August 30, 2019

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