Brad Pitt: Oralarda bir yerlerde yaşamın var olduğuna inanmak istiyorum

Dünya'yı tehdit eden ve Güneş Sistemi'nden gelen bir felaketi önlemeye çalışan McBride karakteri, oyuncu Tommy Lee Jones'un canlandırdığı ve 10 yıl önce Neptün’e gittiği bir görevde kaybolan babasını aramak için uzay yolculuğuna başlıyor. İnsanların Ay ve Mars üzerinde yaşam istasyonları ile araştırma merkezleri kurduğu yakın gelecekte geçen filmde McBride'ın babasını bulma yolculuğu kendini bulma macerasına dönüşüyor.
‘Ad Astra’, 7 Eylül'e kadar sürecek olan Venedik Film Festivali'ndeki Altın Aslan ödülü için yarışan 21 filmden biri.
Hollywood heartthrob Brad Pitt says he believes life exists beyond Earth, but that he wouldn't be too keen to travel to space, even if given the chance. More here: https://t.co/IIHHQNAoIX pic.twitter.com/EV7gXm36AY— Reuters Top News (@Reuters) August 30, 2019
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