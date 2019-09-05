ABD’li aktör Mickey Rourke, estetikli yeni yüzüyle katıldığı Good Morning Britain şov programı sonrası sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Yüzü tanınmayacak derecede değişen aktörü gören hayranları adeta şok oldu.

Yeni imajıyla sosyal medyada gündem olan aktör için “Mickey Rourke, daha yeni boşanmış ve bekarlığa veda partisine hazırlanan teyzeye benziyor”, “Huzur içinde uyu Mickey’in yüzü” gibi yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar M. Rourke ile ilgili alaycı yorumlar yaparken, bazıları da aktörün istediği yüze sahip olma hakkını savunarak destek verdi.

Hollywood oyuncusu Rourke, yeni yüzüyle hayranlarını şaşırttı https://t.co/7zr3CWho3D pic.twitter.com/XFBGNog4Sy — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 5, 2019

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