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18:39 10 Eylül 2019
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    Sünger Bob

    Sünger Bob 20. yılını sinema filmiyle kutluyor

    © Wikipedia /
    Kültür & Sanat
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    Şimdiye kadar 208 ülkede, 55’ten fazla dilde izlenen çizgi karakter, son 17 yılda çocukların beğendiği animasyon karakteri olarak ön plana çıkıyor.

    Nickelodeon’un ekrana getirdiği ve şimdiye kadar yaratılmış en ikonik çizgi film karakterlerinden biri olmayı başaran Sünger Bob 20. yılını kutluyor.

    Yunuslar
    © AFP 2019 / Valery Hache
    Bilim insanları, yunusların 'televizyon alışkanlıklarını' araştırdı: Sünger Bob izlettiler
    Nickelodeon’un Sünger Bob için “Gelmiş geçmiş en iyi yıl” olarak tanımladığı yıl dönümü nedeniyle, dizinin yeni bölümleri özel içeriklerle ekrana gelmeye devam ederken sinema filmi de yolda.

    Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Stephen Hillenburg tarafından yaratılan ve ilk kez 17 Temmuz 1999’da ekrana gelen Sünger Bob, yaşadığı Bikini Bottom’daki arkadaşları ile birlikte 20 yıl boyunca dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Şimdiye kadar 208 ülkede, 55’ten fazla dilde izlenen çizgi karakter, son 17 yılda çocukların beğendiği animasyon karakteri olarak ön plana çıkıyor.

    Nickelodeon’un ikonik karakterlerinden biri olan Sünger Bob, tüm dünyanın sevdiği karakterleri, pop kültürün diline pelesenk olmuş sloganları, internet üzerinden yayılan fotoğraf ve deyişleri, teatral yansımaları, tüketici ürünleri, Tony ödüllü Broadway müzikali ve dünyanın dört bir yanındaki sevenleri ile kendi dünyasını kurmayı başardı.

    ALS hastalığıyla mücadele eden 'Sünger Bob'un yaratıcısı Stephen Hillenburg yaşamını yitirdi
    © Wikipedia /
    'Sünger Bob'un yaratıcısı yaşamını yitirdi
    2020'DE VİZYONDA

    Sünger Bob’un 20’inci yıldönümü şerefine youtube kanalı, mobil oyunlar, ilk kez kozmetik ürünlerin de yer aldığı yeni tüketici ürünleri, oyuncaklar, moda ve sanat işbirliklerinin yanı sıra önümüzdeki yaz vizyona girmesi planlanan bir de sinema filmi hazırlanıyor. Paramount Pictures ve Nickelodeon Movies işbirliğinde beyaz perdeye aktarılacak Sünger Bob animasyonunun, “It's a Wonderful Sponge (Muhteşem Sünger)” adıyla hayranlarıyla buluşması bekleniyor.

    SÜNGER BOB HAKINDA AZ BİLİNEN GERÇEKLER

    • Dünya genelinde sosyal medyada her 4 saniyede bir Sünger Bob konuşuluyor.
    • Sünger Bob, tüketici ürünleri ile şirketine şimdiye kadar 13 milyar dolar kazandırdı.
    • Şimdiye kadar 5 ayrı Emmy Ödülü kazandı.
    • Tom Kenny için Animasyonlu Programda Üstün Performans Ödülü (2018), Seçkin Çocuk Animasyonlu Serisi (2018), Ses Düzenlemesinde Üstün Başarı (2014) ve Üstün Özel Sınıf Animasyon Programı (2010). Ayrıca, animasyon alanındaki katkısı ve etkisi nedeniyle, 2018 Daytime Emmy Ödülleri'nde Stephen Hillenburg'a özel bir onur ödülü de verildi.
    • Adı literatüre geçti: San Francisco Eyalet Üniversitesi, 2011 yılında keşfettiği yeni bir mantar türüne onun adını verdi.
    • Pek çok kez hayat kurtardı: 2012 yılında ABD’de yer alan bir ada olan Long Island’ta bir kız çocuğu arkadaşını, Sünger Bob’tan öğrendiği Heimlich manevrası ile boğulmaktan kurtarırken; Avusturalya’da okyanusta kaybolan bir adam, sarı Sünger Bob mayosu sayesinde kurtarma helikopteri tarafından fark edilerek kurtarıldı.
    Etiketler:
    Çizgi film, çizgi dizi, Sünger Bob
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