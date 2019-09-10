Sünger Bob 20. yılını sinema filmiyle kutluyor

Şimdiye kadar 208 ülkede, 55’ten fazla dilde izlenen çizgi karakter, son 17 yılda çocukların beğendiği animasyon karakteri olarak ön plana çıkıyor.

Nickelodeon’un ekrana getirdiği ve şimdiye kadar yaratılmış en ikonik çizgi film karakterlerinden biri olmayı başaran Sünger Bob 20. yılını kutluyor.

Nickelodeon’un Sünger Bob için “Gelmiş geçmiş en iyi yıl” olarak tanımladığı yıl dönümü nedeniyle, dizinin yeni bölümleri özel içeriklerle ekrana gelmeye devam ederken sinema filmi de yolda.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Stephen Hillenburg tarafından yaratılan ve ilk kez 17 Temmuz 1999’da ekrana gelen Sünger Bob, yaşadığı Bikini Bottom’daki arkadaşları ile birlikte 20 yıl boyunca dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Şimdiye kadar 208 ülkede, 55’ten fazla dilde izlenen çizgi karakter, son 17 yılda çocukların beğendiği animasyon karakteri olarak ön plana çıkıyor.

Nickelodeon’un ikonik karakterlerinden biri olan Sünger Bob, tüm dünyanın sevdiği karakterleri, pop kültürün diline pelesenk olmuş sloganları, internet üzerinden yayılan fotoğraf ve deyişleri, teatral yansımaları, tüketici ürünleri, Tony ödüllü Broadway müzikali ve dünyanın dört bir yanındaki sevenleri ile kendi dünyasını kurmayı başardı.

© Wikipedia / 'Sünger Bob'un yaratıcısı yaşamını yitirdi

Sünger Bob’un 20’inci yıldönümü şerefine youtube kanalı, mobil oyunlar, ilk kez kozmetik ürünlerin de yer aldığı yeni tüketici ürünleri, oyuncaklar, moda ve sanat işbirliklerinin yanı sıra önümüzdeki yaz vizyona girmesi planlanan bir de sinema filmi hazırlanıyor. Paramount Pictures ve Nickelodeon Movies işbirliğinde beyaz perdeye aktarılacak Sünger Bob animasyonunun, “It's a Wonderful Sponge (Muhteşem Sünger)” adıyla hayranlarıyla buluşması bekleniyor.

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